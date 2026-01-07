Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 7 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вас, возможно, будет мучить ощущение, что вы совершили ошибку и потратили время и деньги впустую. Не стоит мучить себя подобными мыслями, тот факт, что ожидаемый результат задерживается, еще не означает, что его не будет вовсе.
Телец
Сегодня ваши возможности будут весьма велики, но вы их не увидите и, соответственно, не сможете воспользоваться ими до тех пор, пока не сумеете освободиться от влияния ближайшего окружения. Лучшее средство в подобных случаях - расстояние.
Близнецы
Сегодня облака перед вами рассеются и вы увидите насколько необоснованными были все ваши страхи и переживания. Можете смело начинать любое дело - вы непременно с ним справитесь.
Рак
Сегодня вам, возможно, придется заниматься тем, что вы делать просто ненавидите. Сами виноваты - нечего было соглашаться. В следующий раз лучше вежливо, но твердо отказать.
Лев
Вы подобно волшебному фонарю проецируете на все и вся собственное видение жизни, и крайне удивляетесь, когда кто-то начинает громко протестовать. Прислушайтесь к чему-нибудь кроме самого себя.
Дева
Сегодня вы рискуете навешать на себя чрезмерно большое количество чужих проблем. Постарайтесь, хотя бы, не отстранять от процесса их решения тех, кому они, собственно, принадлежат.
Весы
Сегодня вы можете оказаться немножко слишком злопамятным. Следует учитывать, что это треплет в первую очередь ваши собственные нервы.
Скорпион
Сегодня вы можете, нимало не мучаясь совестью, нещадно эксплуатировать ближних. Они будут только рады быть вам полезными, а кто рад не будет, так это его проблемы.
Стрелец
От вас сегодня разве что искры лететь не будут, хотя и этого гарантировать нельзя. Вы будете привлекать всеобщее внимание, находиться в курсе всех дел. Если вы стремитесь к лидерству, то нынче легко его добьетесь.
Козерог
Сегодня вы будете беззаботны, как ребенок. За вами даже присмотр понадобится, а то как бы вы в приступе детской непосредственности чего не натворили.
Водолей
Делайте все, что хотите, если только это не пойдет во вред окружающей среде и не слишком отразится на семейном бюджете. Возможно, даже кое-кто из соратников с пониманием отнесется к вашим действиям.
Рыбы
Нынче звезды ждут от вас альтруистических действий. Правда, помогая окружающим, вы можете греть себе душу мыслью, что это не напрасные труды, и не сегодня-завтра кто-то будет так же пахать на вас.