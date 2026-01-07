В Резекне снова ищут арендатора для СПА‑центра, строительство которого едва не разорило город
Резекненская дума вновь пытается найти инвестора для дорогостоящего рекреационного центра у озера Ковшу: 2 марта состоится очередной аукцион на аренду здания, строительство которого обошлось почти в 7 млн евро.
Резекненская городская дума 2 марта проведёт очередной аукцион на право аренды здания рекреационного центра и прилегающего земельного участка. Начальная цена аренды установлена на уровне 3720 евро в месяц, следует из опубликованной самоуправлением информации.
Попытки сдать в аренду современный СПА‑центр на берегу озера Ковшу предпринимались и ранее, однако ни одна из них пока не увенчался успехом. Объект на улице Бривибас, 23a, давно считается одной из причин финансовых трудностей Резекне: вложения в проект значительно превысили возможности самоуправления.
Победителю аукциона предстоит заключить договор аренды сроком на 30 лет. Согласно технической спецификации, инвестор обязан будет вложиться в развитие объекта — как в нематериальные активы, так и в основные средства, а также создать рабочие места в самом СПА‑центре и на прилегающей территории.
Трёхэтажное здание площадью 3285,7 кв. м включает зону приёма гостей и спортивные помещения на первом этаже, сауны, бани и открытые бассейны — на втором, а на третьем планируется разместить салоны красоты, парикмахерские, кабинеты водных процедур и физиотерапии.
Проект разработан бюро ARX arhitekti, строительные работы выполняла компания Arčers, а надзор обеспечивала фирма Marčuks. Общая стоимость строительства составила 6,9 млн евро, из которых 5,03 млн евро были выделены Европейским фондом регионального развития в рамках проекта «Создание Резекненского рекреационного центра для развития туризма».