Жители сами сообщают о нарушениях: Госслужба окружающей среды хвалит латвийское общество
Государственная служба окружающей среды (VVD) благодарит жителей, которые в 2025 году активно сообщали о возможных нарушениях в сфере экологии. За год получено более 7800 сообщений, что подтверждает: людям небезразлична среда, в которой мы живем, и они готовы участвовать в ее защите.
«Все больше людей понимают, насколько тесно качество нашей жизни связано с чистой и ухоженной окружающей средой. Мы высоко ценим каждого, кто не остается равнодушным и сообщает о проблемах. Вовлеченность общества — одно из ключевых условий, чтобы вместе обеспечить безопасную и здоровую среду. Спасибо за вашу ответственность, заботу и выборы, которые ежедневно помогают защищать окружающую среду», — подчеркнул генеральный директор VVD Андрис Кениньш.
В сообщениях жителей чаще всего упоминались бытовые отходы в окружающей среде — 1362 случая, а также мешающие запахи (1224) и ненадлежащим образом управляемые строительные отходы (528). Эти темы отражают повседневные проблемы, которые благодаря внимательности общества можно своевременно выявлять и решать.
После оценки поступивших сообщений существенная их часть была передана для решения самоуправлениям и государственным компаниям, включая SIA Rīgas meži и AS Latvijas valsts meži, чтобы каждое предприятие могло оперативно действовать в рамках своей компетенции.
В случаях, которые входили в компетенцию VVD, примерно 40% подтвердились как обоснованные, и тогда последовало оперативное вмешательство службы. Эти показатели показывают, что жители все точнее выявляют экологические проблемы и предоставляют качественную информацию, позволяя ответственным учреждениям действовать целенаправленно и эффективно.
Чаще всего — в 4814 случаях — жители сообщали через мобильное приложение Vides SOS. Еще 2330 сообщений поступили по телефону Vides SOS, и 732 — по электронной почте. Эти данные подтверждают, что жители активно используют доступные инструменты для участия в защите окружающей среды. Благодаря внимательности общества инспекторы VVD смогли выявить нарушения как в работе различных операторов, так и в использовании недр, а также нарушения правил рыболовства. Это еще раз подтверждает, что общество — один из наиболее значимых партнеров VVD в заботе об окружающей среде.
В приложении Vides SOS больше всего сообщений в прошлом году было передано Рижскому самоуправлению (765), SIA Rīgas meži (467) и AS Latvijas valsts meži (467). Положительно оценена также работа Юрмалы и Лиепаи, а также самоуправлений Марупского, Огрского, Олайнского и Цесисского краев, которые активно решают вопросы, поступающие через приложение.
VVD благодарит каждого, кто своим участием помогает улучшать качество окружающей среды в Латвии, и призывает и дальше сообщать о возможных экологических нарушениях, звоня на телефон Vides SOS +371 26338800 или используя мобильное приложение Vides SOS, убедившись, что в смартфоне установлена его последняя версия.