Жители сами сообщают о нарушениях: Госслужба окружающей среды хвалит латвийское общество

Чаще всего — в 4814 случаях — жители сообщали через мобильное приложение Vides SOS. Еще 2330 сообщений поступили по телефону Vides SOS, и 732 — по электронной почте. Эти данные подтверждают, что жители активно используют доступные инструменты для участия в защите окружающей среды. Благодаря внимательности общества инспекторы VVD смогли выявить нарушения как в работе различных операторов, так и в использовании недр, а также нарушения правил рыболовства. Это еще раз подтверждает, что общество — один из наиболее значимых партнеров VVD в заботе об окружающей среде.