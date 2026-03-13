Как Иран выстраивал свою идентичность вокруг идеи противостояния США
28 февраля 2026 года от удара американских и израильских ракет погиб один из главных врагов США и Израиля — верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Хаменеи руководил страной 36 лет — самый долгий срок из всех ныне правящих глав государств на Ближнем Востоке — и за это время сделал антиамериканизм государственной доктриной, пронизывающей всю внешнюю и внутреннюю политику Ирана. Как так вышло, что одной из главных национальных идей одного режима стало противостояние другому режиму? На самом деле причин тут много: это исторические корни ненависти Ирана к США, и религиозные особенности, и личное отношение Хаменеи к Западу, и действия Вашингтона.
На пути к революции
Немного теории: в исламе есть два основных течения — суннизм и шиизм. Около 80–90% мусульман принадлежат к суннитам, остальные 10–20% — шииты. Шиитов больше всего в Иране, Азербайджане, Бахрейне, Ираке и Ливане. В остальных мусульманских странах большинство составляют сунниты. Разделение произошло почти сразу после появления ислама, когда пророк Мухаммед умер и люди начали спорить, кто должен возглавить мусульманскую общину. Одни считали, что это может быть любой достойный человек, выбранный общиной, — это будущие сунниты. По мнению тех, кто впоследствии станет шиитами, главой мог стать только кровный родственник Мухаммеда. А конкретно — потомок кузена Мухаммеда Али от брака с дочерью Мухаммеда Фатимой.
До 1979 года шиизм был довольно аполитичным: шииты веками «ждали» двенадцатого имама (прямого потомка Мухаммеда) и не вмешивались в государственное управление. Рухолла Хомейни, будущий правитель Ирана, перевернул эту идеологию, сказав: если просто сидеть и ждать имама, ислам исчезнет под натиском западного влияния. Поэтому обществом должны управлять те, кто в совершенстве знают исламское право, а значит, лучше всего понимают, как Мухаммед и Двенадцать имамов предписывали жить. Эти люди — высокопоставленные исламские богословы, которых также называют аятоллами.
Аятоллы — это своего рода «исламские юристы»: люди, которые всю жизнь посвятили изучению божественных законов и получили право выносить самостоятельные решения по любым вопросам — от политики до трансгендерности. В отличие от обычных священников, аятоллы не просто проводят обряды, а формируют правовую и идеологическую повестку, которой обязан следовать каждый верный шиит.
Аятоллы не придумали ненависть к США с нуля, а сыграли на уже имевшемся недоверии иранцев к Западу, которое уходит корнями в XX век. В 1941 году Иран был оккупирован советскими и британскими войсками, шиншахом был провозглашен Мохаммед Реза Пехлеви, подписавший с оккупантами союзное соглашение. Шахское правительство Мохаммеда Резы не нравилось многим: духовенству, консервативной части населения, социалистам, националистам, либералам. Одних не устраивали чуждые исламу прозападные реформы и притеснение уважаемого аятоллы Хомейни, других — зависимость от Запада и несправедливая доля Ирана в нефтяной добыче, третьих — трудное экономическое положение и бедность населения.
В 1953 году премьер-министр Ирана Мохаммед Мосаддык национализировал нефтяную отрасль страны. В ответ на это в 1953 году спецслужбы Великобритании и США организовали в Иране переворот, свергнув Мосаддыка, в котором они видели коммунистическую угрозу, и установив в стране прозападный режим. США и Великобритания поделили нефтяную прибыль между собой. Консорциум согласился отдавать Ирану 50% прибыли, но закрыл финансовые отчеты от иранских аудиторов и запретил иранцам входить в совет директоров. Среди националистически настроенных граждан окончательно укрепился ресентимент по отношению к Западу, зревший еще со времен появления Англо-Персидской нефтяной компании.
В 1962 году иранский писатель Джалал Але-Ахмад опубликовал книгу «Гарбзадеги», («Отравление Западом») — антиколониальный, марксистский по духу труд, сравнивающий богатый индустриальный Запад с бедным аграрным Востоком и критикующий экономическую зависимость Ирана от США и Европы. Книга завоевала огромную популярность среди иранской интеллигенции. Але-Ахмад считал, что из-за принятия и подражания западной политике, экономике и культуре Иран теряет свою идентичность, превращаясь в пассивный рынок западных товаров и пешку в геополитике.
Ощущение, что в стране всё решает Запад, а иранцев «не спрашивают», сохранялось: например, в 1964 году шах принял закон, по которому на американских военных и дипломатов не распространялись иранские законы. Глядя на всё это, легко было обвинить во всех бедах Запад. В своей ненависти к нему аятоллы были самыми радикальными — во многом потому, что прозападный режим стал невыгоден для них финансово.
Еще до революции шиитское духовенство было значимой силой: они владели собственными мечетями, школами, университатами, благотворительными фондами и землей. Всё это содержалось на деньги с аренды земли и налоги, которые платили прихожане: согласно шиитскому трактованию Корана, мусульмане обязаны платить в приход хумс, то есть налог. В ходе реформ «Белой революции» 1960-х шах принудительно выкупал владения у крупных землевладельцев, в том числе у духовенства, и передавал их крестьянам.
В результате духовенство лишилось большого числа доходов, и аятолла Рухолла Хомейни возглавил движение против реформ. Шахской власти, которая жестко подавляла светскую оппозицию, было сложно справиться с аятоллами. Для этого пришлось бы массово закрывать мечети и репрессировать духовенство. На такое попрание скреп не пошел даже прозападный шах: проще было преследовать левых, либералов и националистов. Так Мохаммед Реза уничтожил тех, кто был настроен к нему менее радикально, и расчистил дорогу для исламской революции.
Против «Большого шайтана»
В 1979 году революционеры свергли шаха, Хомейни стал имамом. Антиимпериалистические идеи Джалал Але-Ахмада и других персидских мыслителей, замешанные на шиитском исламе, стали официальной идеологией. Хомейни объявил «злом» «империализм и колониализм, тиранию и угнетение на международной арене», то есть политику США, которые аятолла называл «Большим шайтаном».
Хомейни считал, что цель империалистов — уничтожение ислама, ведь они чувствуют угрозу со стороны исламских принципов мира, добра и справедливости. А поскольку ислам лежит в основе иранского государства, то те, кто противостоят режиму, будь то внутренние или внешние враги, противостоят исламу. Следовательно, враги республики — это враги самой религии.
Израиль стал «малым шайтаном» — как ближайший к Ирану приспешник США и «неотъемлемая часть исламского мира, незаконно оккупированная сионистами». СССР, который поддержал революцию 1979 года, Хомейни считал «меньшим шайтаном», прежде всего, из-за атеизма советских властей. В 1989 году Хомейни даже отправил письмо Горбачеву, где назвал атеизм главной причиной проблем его страны и призвал вернуться к Богу.
Хомейни проповедовал, что восстание против несправедливости и тирании, в особенности мученическое, — это важная часть шиитского ислама. В шиизме силен культ имама Хусейна ибн Али — внука пророка Мухаммеда, который отказался присягнуть нелегитимному, по мнению многих мусульман, халифу и погиб в неравной битве с ним. Шииты почитают поступок Хусейна высшим актом самопожертвования ради веры и правды. Каждый год они проводят Ашуру — массовое скорбное шествие в память о Хусейне, на котором самые истовые верующие наносят себе повреждения, чтобы прочувствовать боль имама.
Хомейни использовал уже существующий культ Хусейна как идеологическое оправдание жертвенности в борьбе — сначала с шахской властью, потом с «большим» и «малым» шайтанами.
Имам встроил в исламский дискурс левую риторику, поставив знак равенства между кораническими терминами «мустазафин» («слабые») и «мустакбирин» («гордые и могущественные») и марксистской терминологией «угнетенных» и «угнетателей». «Угнетателями» были объявлены капиталистические сверхдержавы, которые используют бедные страны, «угнетенных», в своих интересах, высасывая их ресурсы и уничтожая их идентичность. Угнетатели лицемерно эксплуатируют другие государства под предлогом защиты прав человека или отстаивания свободы и демократии, по факту ставя свои права выше прав других. В иранской культуре это называется термином «эстебкар», что буквально переводится как «высокомерие», «заносчивость» или «гордыня» и считается одним из худших грехов в исламе.
Во многом Хомейни использовал околомарксистскую риторику, чтобы заручиться поддержкой левых и либералов. В 1989 году имам умер, и его место занял Али Хаменеи.
Во всём виновата Америка
Все изменения, произошедшие в Иране после 1979 года, — от национализации компаний до ограничения прав женщин и репрессий оппозиции — объяснялись тем, что страна освободилась от западного влияния и строит свой независимый путь. Произошла классическая для авторитарных режимов ситуация: борьба с внешним врагом стала оправданием «закручивания гаек» внутри страны и вмешательств в дела соседей. Почти в каждой речи Хаменеи упоминал США, независимо от темы обсуждения и аудитории. Он винил США почти во всех проблемах Ирана и исламского мира, заявлял, что США годами угнетали Иран, а теперь ненавидят Иран за его независимость. Прежде чем стать верховным лидером, Хаменеи был президентом Ирана, и уже тогда одной из его главных целей было «предотвращение вмешательства глобальной гегемонии в Иран и регион», то есть борьба с влиянием США.
Хомейни и Хаменеи стремились превратить Иран в «абсолютную» исламскую нацию и добиться полной исламизации иранского общества в культурном, социальном, экономическом, политическом, этическом и образовательном планах. Хаменеи называл это независимостью и свободой. Вот только определение свободы у Хаменеи — это не индивидуальные права в либеральном смысле, а свобода от угнетения и господства «врага».
Экономика тоже должна была стать независимой от Запада — и в импорте, и в экспорте: производить свое, а не импортировать и слезать с «нефтяной иглы», которая делает Иран зависимым от западных покупателей. Хаменеи всегда подчеркивал, что США как лидер империалистических держав обладает самой развитой в мире наукой, технологиями и вооружением. И, чтобы противостоять ей, нужно тоже сосредоточиться на прогрессе — в основном Хаменеи вкачивал деньги в ядерную и космическую программы, ракетные и беспилотные технологии, биотехнологии.
Когда Хаменеи стал верховным лидером, его публичная риторика не особо изменилась, он продолжал транслировать чистый хомейнизм времен исламской революции и ненависть к США.
Иранское правительство не было едино в этом вопросе: в разные годы президенты Ирана Али Акбар Хашеми-Рафсанджани и Мохаммад Хатами хотели наладить отношения к США, но сталкивались с резкой критикой со стороны верховного лидера. Хаменеи говорил, что будет отказываться от дипотношений с США до тех пор, пока Штаты не прекратят свою политику силы, тирании, угнетения и враждебности, а также поддержку врагов Ирана и сионистского режима. В своих речах он сравнивал противостояние Ирана с США с тем, как сам пророк Мухаммед боролся со своими врагами и с «эстебкаром».
При Хаменеи популярными лозунгами в Иране стали фразы «Смерть Америке» и «Смерть Израилю». Их скандируют на пятничных молитвах, изображают на оплаченных правительством муралах, кричат на митингах, где сжигают американские флаги в знак протеста против политики США. Пятничное скандирование лозунга временно приостановили лишь после терактов 11 сентября 2001 года. В Иране есть национальный День борьбы с высокомерием глобалистов, который проходит 4 ноября, — в честь даты, когда в 1979 году протестующие захватили посольство США. Неформальное название этого праздника — «День смерти Америки». В иранском мессенджере Soroush даже есть эмодзи с надписями «Смерть Америке» и «Смерть Израилю». В некоторых госучреждениях Ирана американские и израильские флаги лежат как коврики для ног у входа. Во время протестов против аятолл в 2022 году студенты отказались наступать на эти коврики, скандируя «Смерть Хаменеи» и «Смерть Исламской Республике».
Экспорт революции
Борьба с Западом пропитала как внутреннюю, так и внешнюю политику Ирана. Хомейни — автор концепции «экспорта исламской революции»: идеи о том, что в странах с шиитским большинством аятоллы тоже должны прийти к власти путем госпереворота. Имам утверждал, что это считается не наступательным, а оборонительным джихадом, потому что с помощью революции народ защищается от действий коррумпированного правительства. Лидером этого нового революционного блока стран должен стать, конечно, Иран — единственное государство с «настоящей исламской властью», которое не идет на компромиссы с Западом, защитник «истинного ислама» и независимый от мирового гегемона игрок. Ведь все остальные страны вокруг либо сотрудничают с США, либо управляются светским правительством суннитов.
Попытки экспорта исламской революции предпринимались еще при Хомейни — в Бахрейне и Кувейте. Одной из причин нападения Ирака на Иран в 1980 году был страх Саддама Хусейна перед возможным переворотом по иранской модели. После смерти Хомейни экспорт исламской революции стал одной из главных задач Хаменеи. Он считал, что мусульманским странам надо объединяться, ведь мировые гегемоны тоже не действуют по одиночке, и это усиливает их власть.
В своих речах Хаменеи говорил о создании единой мусульманской сверхдержавы: «Как вы знаете, крупнейшие запасы нефти расположены в Персидском заливе. Если все страны этого региона выступят против врагов ислама, западный, капиталистический и индустриальный мир внезапно окажется парализован. Для врагов ислама нефть — вопрос существования. Если у них не будет нефти, их дома замерзнут, а воздушный и наземный транспорт остановится».
В 1982 году Иран финансировал создание военизированной организации «Хезболла», цель которой — установить в Ливане исламский режим по образцу Ирана, а заодно уничтожить Израиль. Помимо «Хезболлы», Иран поддерживает ХАМАС, «Палестинский исламский джихад» и другие группировки в Палестине, Сирии, Ливане, Ираке и Йемене, которые входят в «Ось сопротивления» — неофициальную антизападную и антиизраильскую коалицию на Ближнем Востоке.
Формально Хаменеи говорил, что единственные враги Ирана — это США и Израиль. Фактически при Хаменеи боевики «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) и «Оси сопротивления» успели поучаствовать в:
- гражданской войне в Сирии (2011–2024) на стороне Башара Асада;
- гражданской войне в Ираке (2011–2017) на стороне дружественного шиитского правительства в Багдаде;
- гражданской войне в Йемене (с 2014) на стороне хуситов.
Особое место во внешней политике Ирана занимает противостояние с Израилем. Для Ирана это идеальный враг: главный союзник США на Ближнем Востоке, занимающий земли, которые шиитская доктрина считает священными и исконно мусульманскими. Это противостояние служит для Ирана инструментом пропаганды: выступая главным защитником палестинцев, Иран претендует на лидерство во всем исламском мире, объединяя шиитов и суннитов вокруг священной цели. В стратегическом же плане устранение Израиля как сильного военного игрока облегчило бы Ирану путь к доминированию в регионе.
В случае с Израилем Хаменеи не пытался изображать миролюбивого соседа. В своих речах он называл Израиль «раковой опухолью», которую нужно удалить, страной, «обреченной на провал и уничтожение» и возглавляемой «бешеными псами». Хаменеи утверждал, что Запад создал Израиль с целью не допустить единства мусульманских стран. При этом в других речах Хаменеи говорил, что США — марионетка в руках сионистов. «Сионистский режим — самая террористическая нация в мире, — заявил он в одном из выступлений. — Сегодня нет другой системы или режима, который был бы более дискриминационным, несправедливым и фашистским. Сионистский режим — кровожадный, расистский, мошеннический, обманчивый и подрывной. Они открыто совершают тяжкие несправедливости по отношению к арабским мусульманским владельцам этой земли».
В 2015 году Хаменеи предсказал, что к 2040 году Израиль будет уничтожен. На площади Палестины в Тегеране установили цифровое табло, которое ведет обратный отсчет до этой даты. В 2025 году Израиль уничтожил эти часы ракетным ударом. Каждый год в последнюю пятницу рамадана в Иране и других странах проходит Кудс — день солидарности с борьбой палестинцев за независимость и против еврейского государства. В этот день на организованных правительством антиизраильских демонстрациях сжигают чучела «сионистов».
Тем временем США начали политику сдерживания Ирана — от санкций и давления по поводу ядерной программы до прямых военных столкновений. Всё это еще больше распаляло ненависть Ирана к США, показывая, что противник и правда настроен к Ирану враждебно.
От санкций к войне
Отношения Исламской Республики Иран и США, начавшиеся с захвата в заложники сотрудников американского посольства в 1979 году, с первых дней строились на взаимном недоверии. По мнению США, Иран пытался устроить исламские перевороты в других странах Ближнего Востока и включить их в свою зону влияния, тем самым захватив контроль над огромными запасами нефти. По мнению Ирана, США не хотели терпеть сильного и независимого игрока на Ближнем Востоке, терять контроль над нефтяными ценами и потоками и поэтому пытались устроить в их стране переворот.
Сразу после исламской революции США начали вводить против Ирана экономические санкции. Их целью было лишить режим аятолл денег на «экспорт революции» и ядерную программу, а заодно вызвать экономический коллапс и народный гнев, который сметет духовенство и вернет к власти лояльное Западу правительство. Сначала США запретили собственным гражданам и компаниям вести бизнес в Иране. Потом международным финансовым организациям и другим странам запретили выдавать Ирану кредиты, продавать оружие и как-либо помогать, обещая в противном случае санкции. Ирану, в свою очередь, запретили торговать нефтью с США и Евросоюзом, пользоваться международной межбанковской системой SWIFT и даже контактировать с американскими учеными. В разные годы санкции то смягчали, то добавляли новые, но никогда не снимали полностью. Иран был страной, на которую наложено самое большое в мире количество санкций, пока в 2022 году его не обогнала Россия.
Однако за более чем 40 лет санкции так и не достигли желаемого эффекта: несмотря на множество протестов, демократической революции в Иране не произошло, а денег на «экспорт революции» и ядерную программу у режима хватало. В идеологическом плане санкции оказались только на руку аятоллам: они давали Хаменеи повод говорить, что США ведут против Ирана экономическую войну, и постоянно держать страну в режиме «осажденной крепости». Иран оправдывал этой войной национализацию крупных отраслей и компаний, создание «суверенного интернета», репрессии против «агентов Запада».
Для режима, который с самого начала постулировал важность независимости от Запада, санкции стали отличным поводом продемонстрировать эту независимость.
Иранская пропаганда представила их как «инструмент развития», давший возможность продемонстрировать мировому сообществу, как отлично Иран справляется сам по себе. Конечно, справлялся он не всегда идеально — взять хотя бы иранский риал, который за последние десять лет обесценился по отношению к доллару примерно в 40 раз. Но ударило это не по элите, а по среднему классу, который обеднел и был вынужден заниматься не борьбой за свои права, а выживанием.
США не могли оставить без внимания и внешнюю политику Ирана. В 1980-е годы, наблюдая за деятельностью «Хезболлы» в Ливане, американские политики называли иранский режим террористическим. С каждым десятилетием ситуация эскалировалась. В 1990-е Израиль и Палестина чуть не помирились, заключив соглашения «Осло». Ирану не хотелось, чтобы палестинцы признавали легитимность Израиля, а США, разобравшись с арабо-израильским конфликтом, переключили бы свое внимание на Иран. Поэтому Иран спонсировал ХАМАС, «Палестинский исламский джихад» и другие группировки, которые выступали против соглашений.
Политика «двойного сдерживания» Ирана и Ирака, которую с 1995 года проводил президент США Билл Клинтон, только подливала масла в огонь. Клинтон решил удержать Иран от «вредных действий» путем ужесточения санкций и размещения американских военных баз в Персидском заливе: в Кувейте, Катаре, Бахрейне, Саудовской Аравии и ОАЭ. Для США иранская угроза была отличным поводом расширить военные бюджеты и свое присутствие на Ближнем Востоке. А иранские лидеры всё больше ощущали себя в «кольце врагов», от которых надо обороняться. В качестве ответа на давление США Иран развивал сеть региональных прокси-сил и ядерную программу. В ответ на что США всё чаще называли Иран государством-террористом.
В 1990-е американские политики использовали термин «страна-изгой». В 2000-е президент США Джордж Буш включил Иран, Ирак и КНДР в «Ось зла» — режимы, которые, по мнению США, спонсируют терроризм и разрабатывают оружие массового поражения. Внутри США жесткая риторика по отношению к Ирану давала американским политикам дополнительные очки и представляла их как доблестных борцов с терроризмом — особенно в свете атак 11 сентября. Но в отношениях с Ираном разговоры про «страну-изгоя» и «ось зла» были губительны, не оставляя пространства для диалога и компромисса. Для Хаменеи обвинения в терроризме стали очередным доказательством того, как сильно США ненавидят Иран.
Но главным камнем преткновения стала иранская ядерная программа. Иронично, что в свое время именно США заложили ее основу. В 1957 году шах Пехлеви подписал соглашение, которое предусматривало, что США дадут Ирану в аренду обогащенный уран и помогут с техническими вопросами. А в 1960 году Иран официально начал свою ядерную программу, заключив сделку с США о приобретении ядерного исследовательского реактора.
В 1968 году, как и большинство стран мира, Иран подписал договор о нераспространении ядерного оружия, согласно которому атом можно использовать только в мирных целях. Однако Израиль этот договор не подписывал, а у США как у члена «Ядерной пятерки», успевшей протестировать атомные бомбы до 1967 года, право обладать оружием сохранилось. Эта ситуация не устраивала аятолл, и они активно начали развивать ядерную программу как «единственный способ защитить исламскую революцию от врагов, в особенности США и Израиля». В 1980-е США разорвали ядерное сотрудничество с Ираном, но иранцы продолжала закупать уран и оборудование у Китая и России.
Первые санкции против иранской ядерной программы ввел Билл Клинтон в 1995 году. Иранские политики всегда говорили, что их ядерная программа преследует мирные цели и они просто реализуют право нации на научный прогресс, при этом осуждая атомное оружие, — в отличие от «сионистского оккупационного режима», который разрабатывает его тайно. Однако в 2002 году выяснилось, что у Ирана есть секретные ядерные объекты в Натанзе и Араке, а в 2009 году нашли завод по обогащению урана в Фордо. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Совет безопасности ООН потребовали от Ирана приостановить свою ядерную деятельность. Иран отказался это сделать, за что получил очередные санкции.
В своей риторике Иран никогда не бряцал ядерным оружием, как это делает та же Северная Корея. Хаменеи говорил, что создание, хранение и использование атомных бомб запрещено исламом, — это фетва, то есть решение по вопросу, вынесенное аятоллой. Но миролюбивая фетва соседствует с лозунгами о смерти Америке, полном уничтожении израильского режима и заявлениями советника Хаменеи о том, что, «если наше существование окажется под угрозой, мы можем изменить нашу ядерную доктрину».
В 2015 году США и Иран подписали соглашение по ядерной программе, в рамках которого Иран должен был допустить экспертов МАГАТЭ на свои атомные объекты и вывезти большую часть своего урана за границу, а страны Запада — постепенно снять санкции. Сделку заключили при президенте США Бараке Обаме. Сменивший его Дональд Трамп в 2018 году объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе и ввел против Ирана новые санкции. В ответ иранские политики пообещали продолжать атомные разработки. Узнав об этом, США направили в Персидский залив авианосцы и бомбардировщики, что в итоге привело к кризису 2019 года с взаимными обменами авиаударами и атаками на корабли в Ормузском проливе. Отношения между странами усугубила смерть Касема Сулеймани — генерал-лейтенанта КСИР, которого уничтожили в 2020 году по приказу Трампа.
На сегодняшний день у США нет прямых доказательств, что Иран разработал ядерную бомбу. Но тот факт, что Иран скрывал и продолжает скрывать свои атомные разработки, подорвал доверие США и Израиля. Союзники используют термин «ядерный порог» — это значит, что у Ирана нет готовой бомбы, но есть технические возможности и достаточное количество урана, чтобы собрать ее в короткие сроки. По мнению разведки Минобороны США, Ирану потребуется около десяти лет, чтобы обеспечить существенный ядерный арсенал.
В 2025 году генеральный директор МАГАТЭ заявил, что у Ирана есть материалы для создания примерно десяти атомных бомб, но в агентстве не нашли доказательств, что Иран планирует их строить.
В 2025–2026 годах Иран, США и страны Евросоюза вновь попытались заключить ядерную сделку на переговорах в Мускате и Женеве. Но отношения между странами уже были накалены до предела. С конца 2025 года в Иране вспыхнули масштабные протесты, вызванные экономическим кризисом, инфляцией и ростом цен. Министр финансов США заявил, что Вашингтон спровоцировал дефицит доллара в Иране, чтобы обрушить иранский риал и вызвать в стране протесты. Аятоллы почувствовали угрозу — в стране начали полностью отключать интернет, протестующих расстреливали. Разные американские источники — от Human Rights Activists News Agency до Дональда Трампа — называли число погибших в диапазоне от 7000 до 32 000.
Трамп поставил Хаменеи жесткий ультиматум: либо Иран полностью прекратит обогащать уран выше 5%, испытывать баллистические ракеты и вести прокси-войны на Ближнем Востоке, либо «случится нечто плохое». Иранские власти восприняли эти предупреждения как психологическую войну. В своих последних выступлениях Хаменеи настаивал, что Трампу не победить Иран и что США — это «рушащаяся империя». Возможно, будь в США у власти другой президент, ситуация не эскалировалась бы так быстро. Но на посту оказался Дональд Трамп, который, похоже, твердо намерен за свой второй срок успеть войти в учебники истории. И теперь эта история развивается у нас на глазах.