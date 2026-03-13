Как Иран выстраивал свою идентичность вокруг идеи противостояния США

В 2015 году США и Иран подписали соглашение по ядерной программе, в рамках которого Иран должен был допустить экспертов МАГАТЭ на свои атомные объекты и вывезти большую часть своего урана за границу, а страны Запада — постепенно снять санкции. Сделку заключили при президенте США Бараке Обаме. Сменивший его Дональд Трамп в 2018 году объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе и ввел против Ирана новые санкции. В ответ иранские политики пообещали продолжать атомные разработки. Узнав об этом, США направили в Персидский залив авианосцы и бомбардировщики, что в итоге привело к кризису 2019 года с взаимными обменами авиаударами и атаками на корабли в Ормузском проливе. Отношения между странами усугубила смерть Касема Сулеймани — генерал-лейтенанта КСИР, которого уничтожили в 2020 году по приказу Трампа.