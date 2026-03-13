Уровень воды в Даугаве продолжает повышаться - часть набережной в Даугавпилсе затоплена

Этой зимой снежный покров в Латвии был особенно обильным по сравнению с последними пятью годами. Кроме того, лед на реках страны образовался толще, чем обычно. Такие условия в конце зимы могут повлиять на развитие весеннего половодья и местами привести к повышению уровня воды.