Уровень воды в Даугаве продолжает повышаться - часть набережной в Даугавпилсе затоплена
Управление коммунального хозяйства Даугавпилса сообщает, что уровень воды в реке Даугава на территории города продолжает расти и на данный момент, 13 марта, достиг 2,2 метра выше нулевой отметки.
В результате нижняя часть набережной на улице Бругю сейчас затоплена. В целях безопасности жителей и гостей города просят воздержаться от прогулок по затопленному участку набережной.
Этой зимой снежный покров в Латвии был особенно обильным по сравнению с последними пятью годами. Кроме того, лед на реках страны образовался толще, чем обычно. Такие условия в конце зимы могут повлиять на развитие весеннего половодья и местами привести к повышению уровня воды.
Самоуправление Даугавпилса уже заранее начало подготовку к возможным наводнениям. Работы ведутся планомерно, чтобы предотвратить потенциальные риски и обеспечить быстрое реагирование, если ситуация ухудшится.
Для каждой службы определены зоны ответственности и алгоритмы действий, направленные на обеспечение безопасности жителей.
