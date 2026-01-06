На ярмарку в Ригу приехали туристы даже из Намибии и Перу, а гость из Австралии впервые в жизни увидел снег
В течение 38 дней — с 28 ноября 2025 года по 4 января — Рижская рождественская ярмарка создавала на Домской площади настоящую праздничную сказку. Изделия латвийских домашних производителей и ремесленников, широкая культурная программа, развлечения для самых маленьких посетителей и теплое ощущение совместного праздника — в год 25-летия ярмарки ее посетили путешественники более чем из 50 стран.
Собранные организаторами и участниками данные показывают, что в этом сезоне ярмарку посетили гости более чем из 50 стран, в том числе из таких далеких мест, как Австралия, Бали, Перу, Филиппины, Сальвадор, Сингапур, Мексика, Венесуэла, Намибия, Суринам, Малайзия, Камерун, Шри-Ланка, а также из более близких стран — Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, Франции, Румынии, Италии и других. В 2024 году Рижскую рождественскую ярмарку посетили более 200 000 человек, а в 2025 году, по наблюдениям организаторов и участников, число посетителей могло быть примерно на 10% больше, чем годом ранее.
Рождественская ярмарка на Домской площади (2025)
28 ноября в самом сердце Старой Риги, на Домской площади, открылась традиционная рождественская ярмарка!
Ожидая гостей и заботясь о праздничной атмосфере, как и всегда, особое внимание уделили визуальному оформлению ярмарки. Помимо роскошной елки в центре Домской площади на территории ярмарки разместили более 65 елочек, в декоре использовали около 400 метров праздничных лент, а 42 торговых домика украсили более чем 500 метрами натуральных хвойных гирлянд. Диаметр самого большого декоративного венка — 2 метра.
Неотъемлемая часть ярмарки — насыщенная культурная программа по выходным. Всего прошло 13 танцевальных вечеров с популярными в Латвии диджеями и состоялись 32 концерта хоров, фольклорных коллективов, вокальных ансамблей, групп и солистов. Каждый вечер, начиная с 1 декабря, рождественская ярмарка «выходила» за пределы Домской площади: в социальных сетях и на сайте публиковали 26 новых рождественских сказок, специально созданных для ярмарки драматургом Клавсом Кнутсом Сукурсом. Сказки звучали в чтении организаторов ярмарки и известных в обществе людей.
Для детей работали творческие мастерские и встречи с гномами, а также была возможность побывать в домике Деда Мороза, где он встречал и слушал каждого ребенка. За время работы ярмарки домик рижского Деда Мороза посетили более 4200 детей из 46 стран, было получено 205 писем, адресованных Деду Морозу, и роздано более 70 кг конфет.
Участники ярмарки и торговцы на протяжении 38 дней встречали посетителей со всего мира и отмечали неподдельный интерес к изделиям и еде, произведенным в Латвии. Особенно гостей увлекала возможность наблюдать за ремесленниками прямо в процессе работы. Были и моменты, которые запомнились надолго: один из продавцов стал свидетелем того, как турист из Австралии впервые в жизни увидел снег — он радовался, фотографировал каждую падающую снежинку и тут же сообщил родным о пережитом «чуде».
Также один покупатель рождественских украшений из Германии сделал татуировку с купленным украшением на руке и затем пришел показать ее самому торговцу.
А одна продавщица была особенно приятно удивлена тем, что ее пироги несколько раз покупал писатель из Новой Зеландии — и оказалось, что она сама является поклонницей книг этого автора.