На ярмарку в Ригу приехали туристы даже из Намибии и Перу, а гость из Австралии впервые в жизни увидел снег

Собранные организаторами и участниками данные показывают, что в этом сезоне ярмарку посетили гости более чем из 50 стран, в том числе из таких далеких мест, как Австралия, Бали, Перу, Филиппины, Сальвадор, Сингапур, Мексика, Венесуэла, Намибия, Суринам, Малайзия, Камерун, Шри-Ланка, а также из более близких стран — Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, Франции, Румынии, Италии и других. В 2024 году Рижскую рождественскую ярмарку посетили более 200 000 человек, а в 2025 году, по наблюдениям организаторов и участников, число посетителей могло быть примерно на 10% больше, чем годом ранее.