После 50 лет латвийские мужчины резко исчезают из статистики. Почему так происходит?
Каждый второй латвиец живет с опасным уровнем холестерина. Каждый третий — с лишним весом. Государство приняло план действий по сокращению сердечно-сосудистых заболеваний, особенно это касается латвийских мужчин. Но сработает ли он — зависит от вас.
Во вторник, 10 марта, правительство утвердило план действий по улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы на 2026-2027 годы. Его цель - снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение продолжительности здоровой жизни населения и сокращение неравенства в здравоохранении. В плане особо выделены две важные меры - совершенствование методологии оценки рисков Score в практиках семейных врачей и пилотный проект кардиологических кабинетов.
Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смертности в ЕС, включая Латвию, существенно влияя на здоровье населения и общие показатели. В профилактике этих заболеваний очень важны образ жизни и обследования, такие как измерение артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови, контроль веса и т. д., чтобы своевременно выявлять изменения, оценивать риск заболеваний и предотвращать их развитие.
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери подчеркнул важность целенаправленных действий и общей ответственности в лечении сердечно-сосудистых заболеваний: "В Латвии сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему уносят наибольшее количество жизней. Я призываю людей интересоваться здоровьем своего сердца и оценивать риски вместе с семейным врачом. Четкий план по охране здоровья сердца необходим для целенаправленных и скоординированных действий, которые действительно спасают жизни людей. Определенные нами меры соответствуют и стратегии Европейского союза по охране здоровья сердца".
Наиболее распространенными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний в Латвии являются высокое давление (36%), высокий уровень холестерина (63%), высокий уровень сахара в крови (27%), избыточный вес (34%) и ожирение (29%). Примерно 40% случаев кардиомиопатии связаны с употреблением алкоголя, что значительно повышает риск преждевременной смертности, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. Данные показывают, что в возрастной группе от 35 до 45 лет факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний чаще встречаются у мужчин. В свою очередь, после 45 лет доля мужчин в структуре населения постепенно снижается, а после 50 лет наблюдается выраженное падение. Учитывая высокую распространенность факторов риска среди мужчин, а также относительно большую долю населения в возрасте 35-45 лет, необходимо усилить профилактические и ранние диагностические мероприятия именно для этой целевой группы, чтобы снизить риск преждевременной смертности.