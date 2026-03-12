После 50 лет латвийские мужчины резко исчезают из статистики. Почему так происходит?

Наиболее распространенными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний в Латвии являются высокое давление (36%), высокий уровень холестерина (63%), высокий уровень сахара в крови (27%), избыточный вес (34%) и ожирение (29%). Примерно 40% случаев кардиомиопатии связаны с употреблением алкоголя, что значительно повышает риск преждевременной смертности, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. Данные показывают, что в возрастной группе от 35 до 45 лет факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний чаще встречаются у мужчин. В свою очередь, после 45 лет доля мужчин в структуре населения постепенно снижается, а после 50 лет наблюдается выраженное падение. Учитывая высокую распространенность факторов риска среди мужчин, а также относительно большую долю населения в возрасте 35-45 лет, необходимо усилить профилактические и ранние диагностические мероприятия именно для этой целевой группы, чтобы снизить риск преждевременной смертности.