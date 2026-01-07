Аналитики предупредили о грозящей Латвии опасности в ближайшее время
Эксперты Научного института производительности «LU domnīcas LV PEAK» (LV PEAK) факультета экономики и социальных наук Латвийского университета в новейшем исследовании «Экономический барометр» подчеркивают риск для Латвии утратить конкурентоспособность, поскольку разрыв между ростом затрат на рабочую силу и ростом производительности не сокращается.
Эксперты LV PEAK отмечают, что в 2025 году затраты на рабочую силу существенно превысили допандемийный уровень, тогда как рост производительности был более умеренным. Это свидетельствует о сохранении высокого риска утраты конкурентоспособности Латвии, поскольку разрыв между ростом затрат на рабочую силу и ростом производительности не уменьшается. Повышение производительности является единственным путем снижения все возрастающего давления издержек на конкурентоспособность. Эксперты LV PEAK считают, что рост производительности все в большей степени должен опираться на наукоемкие виды деятельности, доля которых в экономике в настоящее время невелика. Самым слабым местом Латвии остаются инновации — инвестиции в исследования и разработки, а также в знания и навыки людей.
За три квартала 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ВВП вырос на 1,7 процента. Эксперты LV PEAK прогнозируют, что по итогам 2025 года ВВП вырастет на 1,5 процента, а в 2026 году экономический рост продолжится и достигнет 2,2 процента. Среднюю инфляцию в 2025 году эксперты прогнозируют на уровне 3,8 процента, тогда как в 2026 году ожидается более умеренный рост цен — в среднем на 2,9 процента в год. Предприниматели в своих прогнозах дальнейшего экономического развития настроены осторожно, более позитивные ожидания наблюдаются в сферах услуг, розничной торговли и строительства.
В «Экономическом барометре» исследователи в качестве неотложных задач по стабилизации ситуации выдвигают укрепление внешней и внутренней безопасности государства, привлечение инвестиций и стимулирование производительности, а также реализацию структурных реформ в сфере качества образования и здравоохранения.
Как ранее писал Otkrito.lv, другое исследование показало, что жители Латвии перешли в режим экономии.