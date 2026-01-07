Аналитики предупредили о грозящей Латвии опасности в ближайшее время

За три квартала 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ВВП вырос на 1,7 процента. Эксперты LV PEAK прогнозируют, что по итогам 2025 года ВВП вырастет на 1,5 процента, а в 2026 году экономический рост продолжится и достигнет 2,2 процента. Среднюю инфляцию в 2025 году эксперты прогнозируют на уровне 3,8 процента, тогда как в 2026 году ожидается более умеренный рост цен — в среднем на 2,9 процента в год. Предприниматели в своих прогнозах дальнейшего экономического развития настроены осторожно, более позитивные ожидания наблюдаются в сферах услуг, розничной торговли и строительства.