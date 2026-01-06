Исследование показало, что жители Латвии перешли в режим экономии
Опрос, проведенный банком Citadele показал, что в новом году жители Латвии стали чаще задумываться о стабильности и возможностях дополнительного дохода, а не о путешествиях или крупных покупках.
В этом году в своих финансовых замыслах жители Латвии выбирают осторожность — чаще всего планируется увеличение уже имеющихся накоплений или создание их с нуля, а также поиск дополнительных источников дохода.
Опрос показывает, что 22 процента респондентов хотят увеличить существующие сбережения, 17 процентов намерены начать копить, а 18 процентов будут искать возможности увеличить доходы или найти дополнительный источник заработка. В то же время интерес к путешествиям и другим расходам на досуг остается низким — в качестве приоритета их рассматривают лишь 7 процентов опрошенных, что подтверждает выбор финансовой осторожности.
Результаты опроса также показывают, что для части жителей новый год начинается без четко сформулированных финансовых целей. Каждый шестой, или 16 процентов опрошенных, признает, что у него нет конкретной финансовой цели на 2026 год, и наиболее ярко эта тенденция выражена в предпенсионной и пенсионной возрастных группах — об этом заявили 31 процент жителей в возрасте от 60 до 74 лет.
Эксперты отмечают, что устойчивые финансовые привычки не формируются быстро и требуют терпения. Накопления должны быть целенаправленными и основанными на реальных шагах, а к увеличению доходов следует подходить разумно, оценивая свои навыки, интересы и возможности, а не просто ища дополнительную нагрузку. Также важно начинать с небольших сумм и постепенных изменений в повседневных расходах, поскольку именно такой подход помогает сформировать устойчивые финансовые привычки.
