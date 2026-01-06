Исследование показало, что жители Латвии перешли в режим экономии

Результаты опроса также показывают, что для части жителей новый год начинается без четко сформулированных финансовых целей. Каждый шестой, или 16 процентов опрошенных, признает, что у него нет конкретной финансовой цели на 2026 год, и наиболее ярко эта тенденция выражена в предпенсионной и пенсионной возрастных группах — об этом заявили 31 процент жителей в возрасте от 60 до 74 лет.