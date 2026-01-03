Жителям Латвии пообещали в 2026 году дальнейший рост зарплат и благополучия. Но есть две проблемы

По его словам, рост государственных расходов был бы оправдан в периоды экономических кризисов, например во время пандемии или в 2022 году при резком росте цен на энергоресурсы, но не в текущей ситуации. Также не следует мириться с ежегодным бюджетным дефицитом на уровне около или даже выше 3% от объема экономики, поскольку чрезмерный дефицит увеличивает государственный долг и стоимость его обслуживания, из-за чего каждый год сотни миллионов евро приходится направлять на выплату процентов.