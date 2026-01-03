Жителям Латвии пообещали в 2026 году дальнейший рост зарплат и благополучия. Но есть две проблемы
Экономику Латвии в этом году ожидают осторожно позитивные тенденции, в том числе стабилизация инфляции и рост заработной платы, однако внимания требуют чрезмерно большая роль государства в экономике и недостаточно быстрые темпы роста. С таким прогнозом выступил экономист Банка Латвии Олег Красноперов.
Что хорошего?
По оценке экономиста, три фактора, позволяющие смотреть на ближайший год с осторожным оптимизмом, — это ценовая стабильность, более благоприятная внешняя среда и рост благосостояния общества.
Европейскому центральному банку удалось вернуть инфляцию в еврозоне к целевому уровню — 2% в год, что является оптимальным показателем для экономического развития. Период высокой инфляции пройден, предприятиям и жителям больше не нужно опасаться слишком быстрого роста цен и обесценивания денег.
В то же время в Латвии инфляция сейчас и, по прогнозам, в ближайшие годы будет немного выше 3%. Более быстрый рост заработных плат удорожает трудоемкие услуги, а цены на продукты питания в сегменте низких ценовых брендов в Латвии остаются высокими. Хотя в последние месяцы, реагируя на глобальное снижение цен, продукты питания в Латвии немного подешевели, эта тенденция по-прежнему остается хрупкой.
Переломный год
Экономист подчеркнул, что в следующем году предстоит еще немало работы для усиления конкуренции между розничными торговцами. Ранее слабая конкуренция наблюдалась и среди коммерческих банков, из-за чего кредиты были дорогими, а условия их получения — жесткими. Но 2025 год в этой сфере стал переломным: теперь кредитование поддерживает экономику, а не следует за ней, что обещает рост инвестиций и деловой активности в будущем.
Краcноперов также отметил, что негативное влияние торговой войны, начатой громкими заявлениями, на глобальную экономику пока оказалось меньшим, чем ожидалось.
Кроме того, растет благосостояние общества. Средний рост заработных плат в Латвии ожидается на уровне около 8% в год, то есть как минимум вдвое быстрее инфляции. Это означает увеличение материального благополучия и возможность приобретать все больше товаров и услуг. Безработица и дальше, вероятно, будет оставаться низкой, что делает рынок труда благоприятным для работников, побуждает предпринимателей активнее внедрять автоматизацию.
Две проблемы
Одновременно экономист выделил две проблемы, которые предстоит решать, — чрезмерно большую роль государства в экономике и недостаточно высокие темпы экономического роста.
Краcноперов пояснил, что за последние шесть лет публичный сектор существенно увеличил свою долю в экономике Латвии. До пандемии Covid-19 расходы государственного бюджета составляли около 40% объема экономики, сейчас — уже 46%, и этот рост значительно превышает то, что можно было бы обосновать потребностями приоритета национальной обороны.
По его словам, рост государственных расходов был бы оправдан в периоды экономических кризисов, например во время пандемии или в 2022 году при резком росте цен на энергоресурсы, но не в текущей ситуации. Также не следует мириться с ежегодным бюджетным дефицитом на уровне около или даже выше 3% от объема экономики, поскольку чрезмерный дефицит увеличивает государственный долг и стоимость его обслуживания, из-за чего каждый год сотни миллионов евро приходится направлять на выплату процентов.
Выбирая между двумя путями сокращения бюджетного дефицита, приоритет, по мнению экономиста, однозначно следует отдавать снижению государственных расходов. Альтернативой является повышение налоговой нагрузки, однако это негативно сказалось бы на экономическом росте.
Годовые темпы роста на уровне 1–2% в Европейском союзе и 2–3% в Латвии являются довольно скромным результатом.
Нужен качественный переход
Сейчас нет экономического кризиса, и Латвия больше не является страной дешевой рабочей силы. Экономическое развитие для Латвии означает не производство того же самого в больших объемах, а переход к созданию уникальных, качественных и сложных товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью.
Правительствам не следует регулировать этот процесс экономического роста горами планировочных документов, стратегий или чрезмерных механизмов поддержки. В первую очередь необходимо создавать такую предпринимательскую и жизненную среду, в которой бизнес и жители захотят и смогут реализовать свои таланты.