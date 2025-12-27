Исследование определило, где в Европе сильнее всего вырастут зарплаты в 2026 году
Ожидается, что реальный рост заработной платы в Европе в 2026 году будет немного выше по сравнению с 2025-м. Но какие регионы опередят остальные?
По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), реальные заработные платы в зоне евро во многом восстановились после резкого падения в период высокой инфляции в 2022 году. Номинальные зарплаты растут быстрее цен, поэтому европейцам хватает заработка на большее.
Согласно докладу ECA (Employment Conditions Abroad) «Salary Trends 2025–26», реальные зарплаты в 2025 году выросли по всей Европе почти во всех обследованных странах, и эта тенденция, как ожидается, сохранится в 2026 году.
По данным отчета, к концу 2025 года реальные зарплаты вырастут в 23 из 25 европейских стран, вошедших в выборку, а Румыния (-0,9%) и Украина (-3,2%) зафиксируют снижение. В остальных странах рост составит от 0,2% в Австрии до 5,1% в Турции.
Страны Балтии в этот обзор не попали.
По оценке ECA, медианный рост реальных зарплат составит 1,4% по 25 странам в 2025 году и 1,7% в 2026 году. Для Румынии (-0,7%) прогнозируется очередное снижение, тогда как остальные страны покажут положительную динамику. В группу лидеров по росту войдут Венгрия, Польша, Чехия и Болгария.
«Согласно прогнозам, экономики Восточной Европы в целом вновь обойдут западноевропейские, выигрывая за счет более быстрого экономического роста и более высокой производительности», - говорится в отчете.
Великобритания по-прежнему покажет самый низкий рост реальных зарплат среди крупных европейских экономик — 1,1%, но это заметное улучшение по сравнению с 2025 годом.
Великобритания и Италия в прогнозах на 2026 год по темпам роста реальных зарплат немного уступают Франции и Германии, но ключевое отличие заключается в прогнозируемой инфляции.
«Хотя в Великобритании в следующем году ожидаются самые большие повышения зарплат, прогнозируется рост на 3,6%, часть этих прибавок будет нивелирована более высокой инфляцией по сравнению с сопоставимыми странами», сказал Стивен Килфеддер.
За исключением Греции (0,9%), прогнозируемый рост превышает 1% во всех странах.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что несмотря на все разговоры о росте зарплат, у большинства жителей Латвии доходы не увеличиваются.