Исследование определило, где в Европе сильнее всего вырастут зарплаты в 2026 году

По данным отчета, к концу 2025 года реальные зарплаты вырастут в 23 из 25 европейских стран, вошедших в выборку, а Румыния (-0,9%) и Украина (-3,2%) зафиксируют снижение. В остальных странах рост составит от 0,2% в Австрии до 5,1% в Турции.