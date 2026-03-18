Понимаю, но не одобряю: Ринкевич высказался о восстановлении нефтепровода "Дружба"

Как сообщалось, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поможет возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Поставки российской нефти по этому нефтепроводу были прерваны с конца января, когда трубопровод был поврежден в результате атаки. Перебои в работе "Дружбы" вызвали политическую напряженность в отношениях Киева с Венгрией и Словакией, которые получали российскую нефть по трубопроводу - для обеих стран установлено исключение из санкций ЕС.