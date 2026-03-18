Понимаю, но не одобряю: Ринкевич высказался о восстановлении нефтепровода "Дружба"
Президент понимает, но не приветствует решение ЕС оказать помощь в восстановлении российского нефтепровода "Дружба".
Президент Латвии Эдгар Ринкевич не приветствует решение Европейского союза (ЕС) оказать помощь в восстановлении российского нефтепровода "Дружба", однако понимает, что это позволит обеспечить Украине необходимое финансирование и укрепит первую линию безопасности Латвии.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Эвикой Силиней Ринкевич подчеркнул, что это решение отражает суровую новую реальность, в которой приходится сталкиваться с различными дилеммами и где нет однозначно правильных решений.

Президент отметил, что необходимо учитывать ситуацию на Ближнем Востоке, нападения России на Украину и борьбу Украины на фронте. Мирный процесс сейчас фактически застопорился, добавил он.

"Если это поможет обеспечить Украине необходимое финансирование в размере 90 млрд евро и позволит ей продолжать борьбу и поддерживать функционирование страны, я могу понять это решение, но радоваться ему не могу", - заявил Ринкевич.

Как сообщалось, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поможет возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Поставки российской нефти по этому нефтепроводу были прерваны с конца января, когда трубопровод был поврежден в результате атаки. Перебои в работе "Дружбы" вызвали политическую напряженность в отношениях Киева с Венгрией и Словакией, которые получали российскую нефть по трубопроводу - для обеих стран установлено исключение из санкций ЕС.

ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование. "Украинцы приветствовали и приняли это предложение", - сказала фон дер Ляйен.

