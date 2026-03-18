За выцарапанную на автомобилях букву Z жителю Даугавпилса грозит уголовное преследование
В этом месяце сотрудники Государственной полиции направили в прокуратуру для начала уголовного преследования дело, в рамках которого расследовалась порча кузовов нескольких автомобилей путем выцарапывания буквы Z — символа, прославляющего военную агрессию. За совершение этого преступления в 2025 году правоохранители задержали мужчину 1992 года рождения.
Сотрудники Следственного отдела Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления Госполиции 28 июля 2025 года начали уголовный процесс по факту повреждения кузовов нескольких автомобилей. В распоряжении полиции была информация, что неустановленное лицо в период с 27 по 28 июля 2025 года в Даугавпилсе на улицах Смилшу и Энергетикю повредило четыре автомобиля — Mercedes-Benz, Volvo XC90, Volvo S80 и Fiat Stilo. На кузовах этих транспортных средств был выцарапан символ Z, который считается знаком, прославляющим военную агрессию. Общий материальный ущерб владельцам автомобилей составил 3800 евро.
В ходе процессуальных действий сотрудники Следственного отдела Южнолатгальского участка в сотрудничестве с работниками муниципальной полиции Даугавпилса установили личность возможного виновного. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали мужчину 1992 года рождения.
В ходе расследования указанного уголовного процесса правоохранители также установили причастность задержанного мужчины к другим аналогичным преступлениям, связанным с порчей имущества. Все уголовные процессы были объединены в одно расследование и квалифицированы по части первой статьи 185 Уголовного закона — за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.
Кроме того, в отношении этого лица в Государственной полиции был начат уголовный процесс по части первой статьи 74.1 Уголовного закона — за публичное прославление геноцида, преступления против человечности, преступления против мира или военного преступления, а также за публичное прославление, отрицание, оправдание или грубое умаление геноцида, преступления против человечности, преступления против мира или военного преступления, совершенного СССР или нацистской Германией против Латвийской Республики и ее жителей.
13 марта 2026 года сотрудники Государственной полиции завершили расследование и направили уголовный процесс в прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении мужчины 1992 года рождения.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.