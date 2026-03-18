В Риге отметили проекты, которые стали примером для всей Латвии. Кто получил главную строительную премию?

«Огромная радость, что Рига получает высокую оценку и служит примером для других самоуправлений по качеству реализуемых проектов. Ярким подтверждением этого является парк Узварас, который уже второй год подряд получает признание Building Design and Construction Council в различных номинациях. В этом году парк удостоен главной строительной премии Латвии за создание вдохновляющей городской среды — его благоустройство продолжалось три года. Значительную оценку получил и один из наших ключевых проектов в сфере безопасности — преобразование здания бывшего учебного заведения в Единый центр управления и видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции. Несмотря на то, что центр еще официально не открыт и его полное оснащение продолжается, признание в номинации реконструкции подтверждает профессионализм команды и стремление создавать доступную, безопасную и устойчивую среду в Риге. Благодарю всех партнеров и жителей, которые доверились нашему видению и позволили Риге развиваться», — отметил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.