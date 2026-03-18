В Риге отметили проекты, которые стали примером для всей Латвии. Кто получил главную строительную премию?
В финале конкурса «Латвийская строительная премия года 2025», который прошел 17 марта, были награждены несколько реализованных Рижским самоуправлением проектов. В частности, награду за создание вдохновляющей городской среды получил проект благоустройства парка Узварас. В свою очередь, признание в номинации «реконструкция» получил Единый центр управления и видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции (RPP) на улице Ледургас, 26.
«Огромная радость, что Рига получает высокую оценку и служит примером для других самоуправлений по качеству реализуемых проектов. Ярким подтверждением этого является парк Узварас, который уже второй год подряд получает признание Building Design and Construction Council в различных номинациях. В этом году парк удостоен главной строительной премии Латвии за создание вдохновляющей городской среды — его благоустройство продолжалось три года. Значительную оценку получил и один из наших ключевых проектов в сфере безопасности — преобразование здания бывшего учебного заведения в Единый центр управления и видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции. Несмотря на то, что центр еще официально не открыт и его полное оснащение продолжается, признание в номинации реконструкции подтверждает профессионализм команды и стремление создавать доступную, безопасную и устойчивую среду в Риге. Благодарю всех партнеров и жителей, которые доверились нашему видению и позволили Риге развиваться», — отметил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.
Открытие активной и спортивной зоны в парке Узварас (29.08.2025)
В парке Узварас построили необычные детские площадки, велотрассы и фитнес-зону.
«Кроме того, ряд проектов по восстановлению зданий, софинансированных Ригой, получили призовые места за реставрацию фасадов, а также значимые профессиональные оценки. Мы рады, что жители активно используют возможности самоуправления для обновления своих объектов, и особенно — что их вклад высоко оценивается не только жителями, но и профессиональным сообществом», — добавил Ратниекс.
На церемонии награждения конкурса собрались ведущие специалисты отрасли, представители государственных учреждений, предприниматели, девелоперы, архитекторы, дизайнеры и все, кому важны качество и эстетика городской среды. Всего на конкурс было подано 130 объектов, что отражает разнообразие строительной и экономической активности в разных городах и регионах Латвии. Объекты были заявлены в десяти номинациях, что позволило оценивать проекты в рамках сопоставимых типологий и функций.
Конкурс уже 12 лет организует ассоциация Building Design and Construction Council при сотрудничестве с Государственным бюро контроля строительства, ассоциацией Zaļās mājas и Национальным управлением культурного наследия.