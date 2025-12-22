Несмотря на все разговоры о росте зарплат, у большинства жителей Латвии доходы не увеличиваются

Рост доходов в этом году чаще всего затронул самых молодых жителей в возрасте от 18 до 29 лет, а также жителей Видземе, за которыми вплотную следует Рига. Это можно объяснить и тем, что в Видземе стремительно развивается его экономическое ядро — треугольник Валмиера, Смилтене и Цесис. В свою очередь, в Рижском регионе растет экспорт услуг, что обеспечило ему первое место в региональном соревновании по экспорту в последние два года (2023 и 2024 годы). Умеренный рост наблюдается преимущественно в малых городах, тогда как незначительное увеличение доходов чаще всего фиксируется в сельских территориях. Наиболее выраженно доходы выросли в домохозяйствах с более высоким уровнем доходов — свыше 1501 евро, тогда как небольшой рост чаще всего наблюдался в домохозяйствах с ежемесячными доходами от 1001 до 1500 евро.