Несмотря на все разговоры о росте зарплат, у большинства жителей Латвии доходы не увеличиваются
Согласно опросу, проведенному банком Luminor, 41% жителей Латвии подтвердили, что их доходы в этом году увеличились. Лучше всего ситуация сложилась у жителей Видземе и Риги, а также у молодежи. Однако большая часть населения этим похвастаться не может.
Немного подросли
В большинстве случаев (27%) рост доходов был сравнительно небольшим, до 10%, в то время как 7% сообщают уже о более существенном увеличении свыше 15%, и столько же — о росте в пределах 10–15%. В то же время данные Центрального статистического управления (ЦСУ) свидетельствуют, что в первом полугодии средняя заработная плата после уплаты налогов достигла 1342 евро, обеспечив реальный рост на 6,6 %, несмотря на влияние инфляции, которое частично было компенсировано снижением налогов.
Рост доходов в этом году чаще всего затронул самых молодых жителей в возрасте от 18 до 29 лет, а также жителей Видземе, за которыми вплотную следует Рига. Это можно объяснить и тем, что в Видземе стремительно развивается его экономическое ядро — треугольник Валмиера, Смилтене и Цесис. В свою очередь, в Рижском регионе растет экспорт услуг, что обеспечило ему первое место в региональном соревновании по экспорту в последние два года (2023 и 2024 годы). Умеренный рост наблюдается преимущественно в малых городах, тогда как незначительное увеличение доходов чаще всего фиксируется в сельских территориях. Наиболее выраженно доходы выросли в домохозяйствах с более высоким уровнем доходов — свыше 1501 евро, тогда как небольшой рост чаще всего наблюдался в домохозяйствах с ежемесячными доходами от 1001 до 1500 евро.
Все не так радужно
«Хотя у части жителей доходы в этом году выросли, давление инфляции по-прежнему ощущается, отдельные товары и услуги остаются дорогими, в результате чего реальный рост доходов для некоторых может казаться меньшим», — комментирует эти данные экономист Петерис Страутиньш.
В ходе опроса 53% жителей указали, что в течение этого года их доходы остались без изменений или даже снизились. В том числе у немногим более трети жителей (35%) уровень доходов в этом году сохранился неизменным, тогда как у 18% он снизился. Из них 8% указывают на существенное падение — более чем на 15%. Чаще всего доходы сокращались у жителей в возрасте от 30 до 39 лет, и эта тенденция особенно характерна для жителей регионов Латгале и Земгале.