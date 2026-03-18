Михаил Плетнев даст дополнительный концерт в Юрмале

На Плетнева ходили, чтобы получить особый опыт духовного переживания. Лучшие академические лейблы издавали его записи – и сейчас в дискографии музыканта их около сотни. В рецензии на альбом с произведениями Скарлатти, выпущенный EMI – Virgin Classics в 1996 году, журнал Gramophone отмечал: «Это самая прекрасная игра, какая только возможна». Фортепианные переложения сюит из балетов Чайковского «Щелкунчик» и «Спящая красавица», созданные Плетневым, вошли в антологию Philips Classics «Великие пианисты XX века». Пластинка, посвященная Скрябину (1999) и Pletnev Live at Carnegie Hall (2001) получили приз ECHO Klassik. В 2005 году альбом с музыкой Прокофьева и Равеля, записанный Михаилом Плетнёвым в дуэте с пианисткой Мартой Аргерих, был удостоен премии Grammy в номинации «Лучшее исполнение камерной музыки», а также наград Diapason d'or и Preis der Deutschen Schallplattenkritik.