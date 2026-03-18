Сегодня 19:14
Новые расходы для жителей Цесисского края: что изменится с 1 июня
Жителям придется платить даже за счета: в Цесском крае вводят новую комиссию за коммунальные расчеты. Дополнительные расходы могут появиться уже с июня — и это коснется многих.
В Цесском крае будет введена плата для владельцев квартир за подготовку прямых расчетов по коммунальным услугам, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
Согласно принятому решению, плата за подготовку одного счета составит 3,22 евро без налога на добавленную стоимость (НДС), если владелец квартиры не осуществляет платежи через управляющего. К этой сумме дополнительно будет добавлено 2,35 евро за доставку счета по почте в бумажном виде за каждое отправление.
Новая плата вступит в силу с 1 июня этого года.
Самоуправление обещает информировать владельцев квартир в многоквартирных домах об изменениях не позднее чем за 30 дней до введения платы.