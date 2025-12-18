Опубликованы новые данные: лишь в шести странах ЕС зарплаты ниже, чем в Латвии

Де Лаццари отметила, что страны с большей долей секторов с высокой добавленной стоимостью, таких как финансы, ИТ и высокотехнологичное производство, как правило, имеют более высокие зарплаты по сравнению со странами, где занятость сосредоточена в секторах с низкой добавленной стоимостью. К последним относятся, например, сельское хозяйство, производство текстиля или базовые услуги.