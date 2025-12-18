Опубликованы новые данные: лишь в шести странах ЕС зарплаты ниже, чем в Латвии
Средняя годовая зарплата на одного работника в ЕС составляет 39 808 евро. Среди стран ЕС она колеблется от 15 387 евро в Болгарии до 82 969 евро в Люксембурге, то есть в 5,4 раза. В Латвии зарплаты далеко не самые высокие, но несколько стран ЕС она опережает.
Как сообщает Euronews, по итогам 2024 года помимо Люксембурга, средняя зарплата превышает 50 000 евро еще в пяти странах: Дании, Ирландии, Бельгии, Австрии и Германии.
В нижней части рейтинга, помимо Болгарии, средняя годовая зарплата на одного работника ниже 20 000 евро в Греции и Венгрии.
В Латвии средняя годовая зарплата в 2024 году составляла 22 262 евро, что ставит страну на седьмое место с конца. В Эстонии за год усреднённый работник получает 26 546 евро, в Литве - 29 104 евро.
Экономист Международной организации труда Джулия Де Лаццари подчеркивает, что экономическая структура и производительность стран являются ключевой причиной межстрановых различий по зарплате.
«Более высокая производительность позволяет странам поддерживать более высокие зарплаты», - сказала она Euronews Business.
Де Лаццари отметила, что страны с большей долей секторов с высокой добавленной стоимостью, таких как финансы, ИТ и высокотехнологичное производство, как правило, имеют более высокие зарплаты по сравнению со странами, где занятость сосредоточена в секторах с низкой добавленной стоимостью. К последним относятся, например, сельское хозяйство, производство текстиля или базовые услуги.
