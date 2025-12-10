Больше не надо повышать? У роста минимальной зарплаты в Латвии обнаружили одно неприятное последствие

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрикс Данусевичс в свою очередь заявил, что риски в наибольшей степени затрагивают малых и региональных торговцев, которые ежедневно сталкиваются с небольшими, но регулярными преступными деяниями. Он отметил, что ассоциация поддерживает постепенное увеличение минимальной зарплаты, однако оно не должно автоматически повышать порог преступности. В противном случае создаётся среда, в которой незаконный оборот алкоголя и табака становится ещё более выгодным. Поэтому ассоциация призывает комиссию детально оценить решения и обеспечить, чтобы у правоохранительных учреждений были инструменты для своевременной и эффективной реакции.