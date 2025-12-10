Больше не надо повышать? У роста минимальной зарплаты в Латвии обнаружили одно неприятное последствие
Сегодня на подкомиссии Сейма по уголовному праву и политике наказаний был рассмотрен вопрос, поданый Латвийским обществом юристов и Латвийской ассоциацией торговцев о том, как повышение минимальной зарплаты автоматически снижает пороги уголовной ответственности и тем самым создаёт риски роста мелких краж, контрабанды и других преступных деяний.
Преступники готовятся
Комиссия решила продолжить работу над решением проблемы, запросив дополнительный анализ и оценив возможные поправки к законодательству.
Председатель правления Латвийского общества юристов Рихардс Бунка на заседании подчеркнул, что повышение минимальной зарплаты не должно стать «зелёным светом» для преступников. Он отметил, что при увеличении минимальной зарплаты автоматически снижается уголовная ответственность. Это означает, что криминальные элементы могут причинять больший вред обществу, одновременно избегая более суровой ответственности. По его словам, нельзя допускать, чтобы инструмент социальной политики непреднамеренно создавал пробелы в уголовно-правовой среде.
Особенно в сфере контрабанды — в нелегальном обороте табака, алкоголя и других подакцизных товаров — повышение минимальной зарплаты напрямую влияет на порог уголовной ответственности, который сейчас установлен в размере десяти минимальных зарплат. Таким образом возрастает риск того, что преступники сознательно планируют действия ниже новых, более высоких порогов.
Как обеспечить правовую стабильность?
Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрикс Данусевичс в свою очередь заявил, что риски в наибольшей степени затрагивают малых и региональных торговцев, которые ежедневно сталкиваются с небольшими, но регулярными преступными деяниями. Он отметил, что ассоциация поддерживает постепенное увеличение минимальной зарплаты, однако оно не должно автоматически повышать порог преступности. В противном случае создаётся среда, в которой незаконный оборот алкоголя и табака становится ещё более выгодным. Поэтому ассоциация призывает комиссию детально оценить решения и обеспечить, чтобы у правоохранительных учреждений были инструменты для своевременной и эффективной реакции.
Учитывая ожидаемое в следующем году значительное повышение ставок акцизного налога, ассоциация призвала депутатов попросить Министерство внутренних дел подготовить отчёт о ситуации в регионах, связанной с мелкими преступлениями и контрабандой, а также рассмотреть этот вопрос в ответственных комиссиях, чтобы согласовать неотложные шаги по ограничению теневой экономики.
Комиссия Сейма договорилась продолжить работу над законодательной моделью, которая позволила бы отвязать пороги уголовной ответственности от минимальной зарплаты или установить их в фиксированном размере, тем самым обеспечив правовую стабильность и защиту интересов общества.
