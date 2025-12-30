"Высокомерие лезет из всех щелей!" Театральный деятель в пух и прах раскритиковал власти Латвии
Председатель правления Союза театральных деятелей Латвии Оярc Рубенис, вспоминая протесты вокруг Стамбульской конвенции, заявил, что выход людей на улицы стал для него «огромным удовлетворением» и сигналом, что общество наконец-то мобилизовалось.
Оярс Рубенис в программе TV24 «Ziņu TOP. Gada apskats», вспоминая протесты, связанные со Стамбульской конвенцией, признался, что очень этому обрадовался.
«Честно говоря, этот выход на улицы был для меня огромным удовлетворением. Я был невероятно рад, что мы наконец-то собрались», — сказал Рубенис.
При этом он не согласен с нарративом, что протест был исключительно «про Стамбульскую конвенцию». По его словам, речь шла о более широкой проблеме — о том, что правящие силы не слышат общество. В качестве одного из ярких примеров Рубенис привел дискуссии о премиях и доплатах в государственном управлении. По его мнению, непонятно, почему в таких вопросах игнорируется мнение жителей.
«Этот протест был про ту высокомерность, как с нами обращаются. Высокомерие на таком уровне, что уже просто лезет из всех щелей! Им абсолютно все равно! Приведу быстрый пример: как может власть не считаться с мнением общества о премиях и доплатах?» — заявил он.
Рубенис также отметил, что премии можно было бы направлять на благотворительность. Он критически оценил отношение власти к повседневным трудностям людей — росту цен, удорожанию жизни и способности жителей выживать в экономически сложных условиях.
«Им как утке вода», — эмоционально добавил Рубенис, подчеркивая, насколько, по его мнению, правительству безразлично происходящее.
Он считает, что подобные протесты против высокомерия власти необходимо продолжать.
Напомним, 6 ноября на Домской площади на протест против выхода Латвии из Стамбульской конвенции, по данным организаторов, собрались как минимум 10 000 человек.
10 000 латвийцев на Домской площади протестуют против выхода из Стамбульской конвенции (6.11.2025)
