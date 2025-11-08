Сейм оценит слова депутата Зивтиньша о протестовавших против выхода из Стамбульской конвенции. Что он такого сказал?
Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям во вторник, 11 ноября, рассмотрит высказывания Эдмунда Зивтиньша (LPV) о жителях, собравшихся протестовать против выхода из Стамбульской конвенции.
В комиссию обратились руководитель фракции «Новое Единство» (JV) Эдмунд Юревиц и его заместитель Агнесе Краста. В своем обращении к комиссии парламентарии указали, что 30 октября на заседании Сейма, при рассмотрении законопроекта о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, Зивтиньш заявил следующее: «То, что вчера произошло у Сейма, это был фактически не протест, а акция вандализма. Посмотрите, что они сделали: все транспаранты бросили на землю и ушли, оставив после себя мусор».
Далее Зивтиньш добавил: «Это напрямую характеризует истинную сущность этих людей, их идеологию».
Когда Юревиц отметил, что «вчера у Сейма собрались 5000 патриотов Латвии со всей страны, из регионов, из Тукумса, Салдуса, Цесиса, Даугавпилса, представители разных профессий, семьи с детьми, в том числе священники, учителя, пенсионеры, преподаватели, а также военнослужащие», Зивтиньш из зала выкрикнул «предатели».
Депутаты JV считают, что этот выкрик был направлен непосредственно против тех 5000 жителей Латвии, которые 29 октября приняли участие в мирной акции протеста.
Юревиц и Краста в обращении отмечают, что утверждения Зивтиньша оскорбительны и унизительны, они сделаны с целью принизить значительную часть общества за то, что она воспользовалась своими конституционными правами на собрание и выражение мнения, отличного от мнения депутата.
Депутаты напоминают, что пункт 7 Кодекса этики депутата Сейма предписывает избегать публичных высказываний и действий, которые могут быть оскорбительными. Пункт 8 Кодекса этики требует уважать права человека. Пункт 16 предписывает депутату быть вежливым по отношению к каждому члену общества.
Парламентарии просят оценить соответствие высказываний Зивтиньша этим положениям и начать производство о нарушении Кодекса этики. Они предлагают отстранить его от участия в двух заседаниях Сейма.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, не менее 10 000 человек собрались в минувший четверг на Домской площади на протест против выхода Латвии из Стамбульской конвенции.