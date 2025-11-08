Сейм оценит слова депутата Зивтиньша о протестовавших против выхода из Стамбульской конвенции. Что он такого сказал?

В комиссию обратились руководитель фракции «Новое Единство» (JV) Эдмунд Юревиц и его заместитель Агнесе Краста. В своем обращении к комиссии парламентарии указали, что 30 октября на заседании Сейма, при рассмотрении законопроекта о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, Зивтиньш заявил следующее: «То, что вчера произошло у Сейма, это был фактически не протест, а акция вандализма. Посмотрите, что они сделали: все транспаранты бросили на землю и ушли, оставив после себя мусор».