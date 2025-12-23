Везунчики года! 4 самых удачливых знака зодиака в 2026-м

Если ранее вы сталкивались с трудностями в отношениях — в том числе в отношениях с собой, — гармония станет более доступной. Кроме того, Юпитер как планета знаний и высшего образования поможет расширить горизонты и освоить новые навыки с меньшими усилиями, чем раньше. Вы почувствуете себя увереннее в собственной уникальности и научитесь ее праздновать. Это искрящийся год, в котором вам суждено сиять еще ярче. Отметьте 20 июля, 21 июля и 31 августа: в этот период гармония Юпитера с Нептуном, Ураном и Сатурном может резко подтолкнуть вас к новому этапу жизни.