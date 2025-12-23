Везунчики года! 4 самых удачливых знака зодиака в 2026-м
Хотя светлые моменты и возможности будут у всех 12 знаков зодиака, именно четыре из них испытают особенно благоприятные планетарные сдвиги, поддерживающие исполнение самых заветных желаний. Ниже — знаки, на которые 2026 год повлияет сильнее всего.
Овен: всплеск самовыражения и романтики
В 2025 году из-за того, что Сатурн и Нептун периодически заходили в ваш знак, вам пришлось уделить больше внимания самопознанию, осознанности и физическому здоровью. Это было непросто. К счастью, с 30 июня 2026 года Юпитер начнет движение по вашему пятому дому творчества, принося волну игривой, спонтанной и радостной энергии. У вас появится редкая возможность осознать и реализовать самые искренние желания с большим запасом сил, чем вы ощущали с 2014–2015 годов.
Вы сможете следовать творческим импульсам, чаще делать паузы в работе и наслаждаться временем с партнером или кем-то особенным. Если вы свободны, личная жизнь станет захватывающей; если в отношениях — между вами и партнером вспыхнет новая искра. В целом любовные связи станут более насыщенными, веселыми и вдохновляющими. Обратите внимание на 20 июля и 31 августа: в эти дни гармоничные аспекты Юпитера к Нептуну и Сатурну в вашем знаке помогут превратить фантазии в реальность, объединив воображение и трудолюбие.
Рак: рост оптимизма и веры в себя
Когда Юпитер проходил по вашему первому дому личности, самооценки и уверенности во второй половине 2025 года, вы получили шанс наполнить жизнь большим позитивом и личностным ростом. Поскольку Юпитер будет ретроградным до 10 марта 2026 года, первые месяцы года подойдут для внутренней работы и прояснения истинных желаний и амбиций. Но с 10 марта по 30 июня вы почувствуете мощную поддержку, позволяющую выйти в центр внимания и получить больше того, о чем мечтали — будь то безопасность, свобода, признание или изобилие.
Вы начнете больше верить в себя и чувствовать комфорт в собственной коже, а это неизбежно притягивает удачу. Весной Юпитер образует гармоничные аспекты с планетами в вашем доме приключений и доме дружбы, поэтому выход из зоны комфорта, особенно вместе с друзьями, окажется особенно продуктивным и приятным.
Лев: усиленная способность жить на полную
Впервые с 2014–2015 годов Юпитер, планета удачи и изобилия, войдет в ваш дом самооценки и уверенности — с 30 июня 2026 года по 26 июля 2027 года. Это принесет мощный заряд оптимизма и энергии по принципу "все или ничего". Вы и так уверены в своей способности достигать амбициозных целей, но в 2026 году это ощущение станет еще сильнее: почти любая идея или мечта сможет воплотиться в повседневную реальность.
Если ранее вы сталкивались с трудностями в отношениях — в том числе в отношениях с собой, — гармония станет более доступной. Кроме того, Юпитер как планета знаний и высшего образования поможет расширить горизонты и освоить новые навыки с меньшими усилиями, чем раньше. Вы почувствуете себя увереннее в собственной уникальности и научитесь ее праздновать. Это искрящийся год, в котором вам суждено сиять еще ярче. Отметьте 20 июля, 21 июля и 31 августа: в этот период гармония Юпитера с Нептуном, Ураном и Сатурном может резко подтолкнуть вас к новому этапу жизни.
Стрелец: личностный и духовный рост
Для человека, чья тяга к путешествиям не знает границ, 2026 год станет настоящим подарком. Впервые с 2014–2015 годов Юпитер, ваш управитель, пройдет по дому приключений и высшего образования, приглашая вас встряхнуть рутину, которая мешала чувствовать полную реализацию — эмоциональную, духовную и интеллектуальную.
Ожидайте множество возможностей для обучения, путешествий и расширения круга общения. Вы станете более легкими на подъем и сможете отпустить излишний стресс, в том числе связанный с балансом между работой и личной жизнью. Особенно благоприятными для романтики, творчества и удачи в отношениях станут 20 июля, 21 июля и 31 августа, когда Юпитер образует гармоничные аспекты с Нептуном, Ураном и Сатурном в вашем доме самовыражения и партнерства.