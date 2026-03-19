Сегодня 09:01
В четверг вечером ожидаются дожди - в том числе в Риге
В четверг во второй половине дня Латвию с севера начнет пересекать зона осадков, вечером во многих районах страны пойдут дожди, прогнозируют синоптики.
Местами возможен мокрый снег и туман. Самая солнечная погода днем будет в юго-восточной части страны.
Ветер ожидается юго-западный от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит от +3...+7 градусов в Курземе и на северо-западе Видземе до +8...+12 градусов на остальной территории Латвии.
В Риге во второй половине дня будет облачно, ближе к вечеру пойдут дожди. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +9 градусов.