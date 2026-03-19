Мы думаем, что преступник выглядит иначе: житель Вильнюса рассказал, как искали его похищенного сына
Несколько лет назад в Вильнюсе произошел тревожный инцидент, который шокировал всю Литву. Из торгового центра пропал шестилетний мальчик — его увела незнакомая пожилая женщина. К счастью, ребенка удалось найти в тот же день, однако эта история до сих пор вызывает тревогу и обсуждения.
Мальчик находился в торговом центре вместе с матерью. В какой-то момент ребенок внезапно исчез. Позже выяснилось, что его вывела из здания пожилая женщина, страдающая тяжелым хроническим психическим заболеванием, и отвезла к себе домой. К поискам ребенка оперативно подключилась полиция и общественность. Благодаря быстрой реакции мальчика удалось найти уже через несколько часов.
Отец ребенка Влад Линаускас признался, что никогда не думал, что подобная ситуация может случиться с его семьей. Позже он подробно рассказал о произошедшем в одном из подкастов для родителей.
По словам мужчины, решающую роль сыграла скорость распространения информации. «Я впервые увидел в реальном времени, как быстро реагируют люди. Сообщение в социальных сетях распространилось мгновенно, подключились СМИ. В таких случаях нельзя терять ни секунды», — вспоминал отец мальчика.
Поиски ребенка длились около трех часов, и это время семья пережила как настоящий кошмар. «До сих пор мурашки по коже, когда думаешь, чем все это могло закончиться», — признается мужчина. Особую тревогу у родителей вызвало то, что женщина совсем не выглядела как типичный похититель. Именно поэтому мальчик не почувствовал опасности.
«Мы учим детей не разговаривать с незнакомцами и обычно представляем какого-нибудь злого мужчину с усами и в шляпе. А тут подошла бабушка — примерно такого же возраста, как настоящие бабушки наших детей — и просто увела ребенка. Это была нестандартная ситуация, и мой сын растерялся», — рассказал Влад Линаускас.
Позже стало известно, что до этого случая женщина уже пыталась увести другого мальчика — сына соседей.
По мнению отца, произошедшее выявило серьезную проблему в системе контроля за людьми с тяжелыми психическими расстройствами. «Мы не можем обвинять человека за его болезнь. Но что делает государство, чтобы защитить других? Говорят, что нельзя заставить человека принимать лекарства. Но что делать, если этот человек причиняет вред твоему ребенку? Где проходит граница?» — задается вопросом мужчина.
История вызвала широкий общественный резонанс и вновь подняла в обществе дискуссию о безопасности детей и о том, как государство должно контролировать людей с тяжелыми психическими заболеваниями, чтобы подобные ситуации не повторялись.