ФОТО: в одном из районов Риги запускают новый этап крупной жилой застройки. Сколько будут стоить квартиры?
В Риге продолжается развитие одного из крупных новых жилых проектов — на Саркандаугаве стартовал очередной этап строительства. Проект постепенно расширяется, а вместе с ним в районе появятся новые дома и дополнительные квартиры.
В Риге начался второй этап проекта Vītolu Parks от Invego. На Саркандаугаве планируют построить еще два семиэтажных жилых дома на 90 квартир класса энергоэффективности A. Общий объем инвестиций в весь проект заявлен на уровне 75 миллионов евро, а цены на квартиры на новом этапе начинаются от 122 900 евро.
Первый этап, по данным компании, вызвал высокий интерес: значительная часть квартир была раскуплена еще до того, как здания достигли своей максимальной высоты.
Сам проект развивается между Межапарком и Скансте. Здесь планируют создать новый жилой квартал с современными домами, озелененной территорией и общественными пространствами. Первые здания, как ожидается, будут готовы в 2026 году.
В новых домах предусмотрены квартиры разных планировок, с панорамными окнами, балконами или террасами. У части квартир на первом этаже будут собственные зеленые зоны. В квартале также запланированы дворы с озеленением, детские площадки, дорожки для пешеходов и велосипедистов, а также места для отдыха и занятий спортом. Большинство парковочных мест намерены разместить под землей.
В целом Vītolu Parks должен включать восемь семиэтажных домов и 360 квартир.