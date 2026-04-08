ФОТО: такого в Латвии еще не было! В центре Риги открыли "движущийся" Narvesen
Во Всемирный день здоровья, 7 апреля, в Риге на бульваре Аспазияс открылся первый в Латвии «движущийся магазин», созданный Narvesen. Новый формат сочетает повседневные покупки с физической активностью и обращает внимание на проблему малоподвижного образа жизни.
Недостаток физической активности в Латвии становится все более серьезной проблемой. Более чем у половины жителей страны имеется избыточная масса тела, а малоподвижность существенно повышает риск хронических заболеваний и преждевременной смерти. Кроме того, факторы образа жизни — недостаток движения, нездоровое питание и другие вредные привычки — связаны со значительной частью смертей в стране.
Чтобы побудить людей больше двигаться и напомнить, что физическая активность возможна не только во время пробежки или тренировки в спортзале, Narvesen открыл «движущийся магазин». В нем установлены тренажеры, которые позволяют совмещать покупки с легкой физической активностью. Посетители могут, например, пить кофе или выбирать закуски, одновременно находясь на беговой дорожке или другом тренажере.
Идея заключается в том, что движение не обязательно должно быть интенсивным или занимать много времени, чтобы приносить пользу здоровью. Даже небольшая активность в течение дня может улучшить самочувствие, повысить уровень энергии и способствовать формированию более здоровых привычек.
Помимо индивидуального посещения, в магазине до 10 апреля ежедневно с 15:30 до 16:30 проходят бесплатные тренировки под руководством тренеров Lemon Gym.
На открытии магазина присутствовали партнеры компании и жители Риги. Вместе с фитнес-тренером Даце Алпой и диджеем Марой Слеей они приняли участие в утренней разминке и первыми познакомились с новым форматом магазина.
Открытие также обозначило новое направление развития бренда Narvesen под девизом «Хорошо жить в движении», где движение подчеркивается как важная часть повседневной жизни и вклад в общественное здоровье.