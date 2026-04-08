ФОТО: такого в Латвии еще не было! В центре Риги открыли "движущийся" Narvesen

Чтобы побудить людей больше двигаться и напомнить, что физическая активность возможна не только во время пробежки или тренировки в спортзале, Narvesen открыл «движущийся магазин». В нем установлены тренажеры, которые позволяют совмещать покупки с легкой физической активностью. Посетители могут, например, пить кофе или выбирать закуски, одновременно находясь на беговой дорожке или другом тренажере.