От таксы до лабрадора: в Риге пройдет показ охотничьих собак с демонстрацией навыков
Особенности охоты, скрытые в инстинктах четвероногого союзника, станут известны совсем скоро - и это будет приключение, о котором нельзя рассказать, его можно только пережить. Навыки, отточенные веками, невероятное обоняние и безупречное взаимодействие с человеком превращают охотничью собаку в незаменимого партнера, который зачастую превосходит даже самые современные технологии. Именно эту уникальную силу можно будет ощутить на демонстрации охотничьих собак в рамках выставки Outdoor Riga 2026 на Кипсале.
Уникальные способности различных пород
Каждая порода охотничьих собак подходит для конкретного вида охоты и определенных задач. Хотя существуют и более универсальные породы, большинство собак выведены для выполнения конкретных функций. Соучредительница женского охотничьего клуба Lady HUNT Катарина Штерна объясняет, что, например, сеттеры исторически обучались находить птицу, принимать стойку и указывать охотнику ее местонахождение, чтобы тот мог произвести выстрел, а обязанностью лабрадора было принести добычу.
Основная задача лайки — помогать в охоте на пушных зверей, а характерное для такс удлиненное тело позволяет им успешно работать в норах. Ягдтерьеры — небольшая универсальная порода, подходящая как для гонной охоты, так и для охоты на птиц, а также для работы в норах и поиска следов крови.
Катарина подчеркивает: «Любая собака по своей природе является хищником. Если ваша собака гонится за кошкой или птицей во дворе, это не значит, что она непослушная — это ее естественный охотничий инстинкт, который можно и нужно развивать».
От щенка до настоящего охотника
Чтобы питомец стал помощником на охоте, дрессировка начинается уже с первых месяцев жизни. У охотничьей собаки с хозяином устанавливается особенно тесная связь. Однако часть собак способна работать и в команде с другими охотниками, воспринимая охоту как работу.
Наиболее важными качествами являются послушание, дисциплина и правильно развитые охотничьи инстинкты. Как отмечает Катарина, поначалу щенок не всегда понимает, чего от него ожидают, однако, развивая его природные способности, собака раскрывает свой потенциал. Задача человека в этом процессе — показать: «В этом смысл твоей жизни!» После этого отношения между собакой и хозяином существенно меняются — формируется более высокий уровень доверия, уважения и более быстрое развитие дрессировки.
Однако не каждая собака автоматически становится отличным охотником — большую роль играют как врожденные инстинкты, так и систематическая работа и опыт. Дрессировка — это постепенный процесс, требующий терпения, последовательности и умения понять характер конкретной собаки. У некоторых навыки развиваются быстрее, другим требуется больше времени и индивидуальный подход.
Опытные владельцы охотничьих собак подчеркивают, что в основе успешной дрессировки лежат не только команды и техника, но и взаимное доверие, а также умение «читать» свою собаку. Именно это взаимодействие позволяет в полной мере использовать природные способности и стать надежным и эффективным партнером на охоте.
Охотник — также и домашний питомец
Несмотря на профессиональные навыки, охотничьи собаки не теряют своего места в семье. «Собаки умны — так же, как и люди, они умеют отличать работу от домашней жизни», — говорит охотница. Если в семье на охоту с собакой отправляется только один человек, собака четко понимает границы отношений с каждым членом семьи.
В повседневной жизни, вне охоты, эти собаки общительны, дружелюбны и спокойны. Они легко приспосабливаются к жизни в доме, становясь верными компаньонами как для взрослых, так и для детей. В то же время они сохраняют свою природную энергию и инстинкты, которые полностью проявляются в рабочей среде.
Собаке нужен лидер — человек. Когда такая иерархия установлена, собака с радостью подчиняется и становится верным компаньоном. Именно четкая коммуникация, взаимное доверие и регулярная занятость являются основой гармоничных отношений между собакой и ее хозяином.
Демонстрация охотничьих собак на Кипсале
Показ собак охотничьих пород состоится 12 апреля в 10:30. В ходе мероприятия посетители смогут познакомиться с наиболее яркими особенностями, характером, применением и спецификой воспитания различных пород охотничьих собак. В практической части собаки вместе со своими хозяевами продемонстрируют рабочие навыки, раскрывая тесное взаимодействие между человеком и его четвероногим партнером. Маленьких посетителей порадует также специальный конкурс, что сделает мероприятие интересным для всей семьи.
На Кипсале будет около 20 собак, представляющих различные породы — дратхаары, ягдтерьеры, лабрадоры, ретриверы и другие. Каждый из них покажет свои характерные навыки, что позволит посетителям лучше понять роль этих собак в охоте.
Среди представленных пород ожидается и особенно редкая в Латвии — итальянский бракк. Считается одной из старейших пород европейских охотничьих собак. Отличается универсальными способностями, превосходным обонянием и выразительным голосом, что делает ее поистине уникальным партнером на охоте.
Время работы выставки:
10 и 11 апреля 10.00-18.00
12 апреля 10.00-17.00
- Взрослым – 8,00 €
- Студентам, школьникам, пенсионерам и лицам с инвалидностью – 6,00 €
- Семейный билет (2 взрослых +2 детей до 18 лет) – 20,00 €
- За каждого следующего ребенка к Семейному билету – 2,00 €
- Детям до 7 лет вход бесплатный!
Автостоянка – 5,00 €