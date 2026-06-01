Без алкоголя, но с музыкой, танцами и древними практиками: каким будет 11-й фестиваль Būtība
С 21 по 24 июня фестиваль музыки, танца, древних ритуалов и медитации Būtība уже в 11-й раз отметит летнее солнцестояние — в формате осознанного и творческого совместного пребывания, в гармоничной и дружественной для семей среде.
Фестиваль пройдет под открытым небом в Кегумсе. Участников приглашают пережить живое и глубокое присутствие, установить связь с собой, другими людьми и Матерью-Землей.
Во время фестиваля не употребляются алкоголь и другие одурманивающие вещества — это позволяет создать ясный и осознанный опыт для всех участников. Также будет обеспечено предложение вегетарианской и веганской еды.
Фестиваль ориентирован на семьи и предлагает отдельную программу для детей от 5 до 12 лет. Благодаря этому создается среда, в которой вся семья может вместе переживать праздничные моменты — через игры, обучение и творческие занятия.
Этот фестиваль — не просто мероприятие. Это живой дух, своего рода проводник, который помогает соединиться с мудростью предков, ритмами природы, музыкой, танцем, ритуалами и медитативными практиками.
Участники и программа этого года
В фестивале 2026 года примет участие широкий и разнообразный круг артистов и преподавателей из разных стран мира.
Музыка: Rāmi Riti, Вестард Шимкус, Rishi, La Forasteria, Šakja, Murray Kyle, Чарли Васкес, Alwin Steinle, Ataya, Кристапс Кроллс и другие.
Танцы: Mose, Pascal De Lacaze, Sarasvati Dasi, Premal Madina, Сандра Бартниеце, Симона Оринска и другие.
Театр, поэзия, осознанность: Янис Скутелис, Каспарс Лиелгалвис, Ансис Стабиньгис, Артурс Кирпс и другие.
Ритуалы, медитации, пульсации: Kailash Kokopelli, Asti, Abhika, Илона Ансоне, Prem Svaraj, Petras Dabrisius и другие.