Ригу ждет большой ремонт: в городе обновят улицы, мосты и важные транспортные узлы
С наступлением весны в Риге начинается активный строительный сезон, который в этом году охватит большой объем работ по всему городу — от крупных инфраструктурных проектов до обновления дорожного покрытия более чем на 30 объектах. Работы затронут как основные транспортные магистрали, так и районы города, одновременно улучшая мобильность, безопасность движения и качество городской среды.
В этом строительном сезоне в Риге продолжатся работы на нескольких значимых инфраструктурных объектах. Продолжается реконструкция моста Йорга Земитана, идет строительство транспортного путепровода на участке Твайка — Кундзиньсала, а также активно продолжается строительство 4-й очереди Южного моста. Одновременно запускаются масштабные и значимые городские проекты — заключен договор на проектирование и строительство Вантового моста, начат этап проектирования, а также объявлен конкурс на проектирование реконструкции Воздушного моста.
Помимо развития инфраструктуры, в бюджете 2026 года существенное внимание уделено и повышению безопасности дорожного движения, с особым акцентом на безопасность пешеходов. В этом году планируется построить новые и улучшить существующие пешеходные переходы, оборудовав дополнительное освещение, разметку и островки безопасности. Работы предусмотрены в 24 местах, в том числе на улицах Лиепаяс, Унияс, Юглас и Звейниеку, а также на перекрестке улиц Валдекю и Ирбенес и в других местах.
С улучшением погодных условий и завершением технологического перерыва в строительстве в конце апреля и в мае постепенно начнутся работы по обновлению дорожного покрытия, которые в этом году запланированы более чем на 30 объектах. Они затронут как магистральные улицы с интенсивным движением, так и более мелкие улицы в разных районах Риги, в том числе в Иманте, Дзирциемсе, Шампетере, Яунциемсе, Югле, Дарзинях, Дарзциемсе и Кундзиньсале. На отдельных участках работы повлияют на организацию движения. Всего в 2026 году планируется обновить проезжую часть и тротуары общей площадью более 343 тысяч квадратных метров, в том числе на улице Гертрудес, бульваре Узварас и улице Аристида Бриана. Работы предусмотрены и на таких значимых улицах, как улица Мукусалас, улица Лиелирбес, бульвар Узварас, гатве Карля Улманя, Сигулдский проспект, Густава Земгала гатве, улица Даугавгривас и улица Вентспилс.
Одновременно развивается и велоинфраструктура, и в этом году планируется завершить три региональных и городских маршрута: «Рига — Улброка», «Рига — Кекава» и «Рига — Бабите — Пиньки». Кроме того, предусмотрены и другие улучшения, в том числе строительство пешеходной и велоинфраструктуры на улице Гранита, обустройство велополос на улице Дзирнаву, а также создание велодороги по маршруту «Центр — Кенгарагс — Румбула — Дарзини».
Продолжается и работа по развитию мобильных пунктов — в этом году строительные работы будут завершены на всех 15 объектах, а к завершению приближается самый масштабный проект — «Земитаны».
Активно реализуются и проекты бюджета участия, которые позволяют жителям самим решать, на что направить часть муниципального бюджета, и одновременно вносят значимый вклад в развитие города. В этом году реализуются несколько инициатив жителей, в том числе проекты «С освещением — к безопасному Засулауксу и Шампетерису», строительство спортивной площадки в Ильгюциемсе, инициатива «Время рынку в Гризинькалнсе», создание памп-трека в Болдерае и спортивная площадка на улице Стирну.
Работы по обновлению и улучшению дорожного покрытия в Риге продлятся весь строительный сезон — вплоть до поздней осени, если погодные условия будут благоприятными. Во время работ следует учитывать возможные ограничения движения, которые могут существенно повлиять как на движение автомобилей и общественного транспорта, так и на возможности передвижения на средствах микромобильности и пешком.