Ригу ждет большой ремонт: в городе обновят улицы, мосты и важные транспортные узлы

С улучшением погодных условий и завершением технологического перерыва в строительстве в конце апреля и в мае постепенно начнутся работы по обновлению дорожного покрытия, которые в этом году запланированы более чем на 30 объектах. Они затронут как магистральные улицы с интенсивным движением, так и более мелкие улицы в разных районах Риги, в том числе в Иманте, Дзирциемсе, Шампетере, Яунциемсе, Югле, Дарзинях, Дарзциемсе и Кундзиньсале. На отдельных участках работы повлияют на организацию движения. Всего в 2026 году планируется обновить проезжую часть и тротуары общей площадью более 343 тысяч квадратных метров, в том числе на улице Гертрудес, бульваре Узварас и улице Аристида Бриана. Работы предусмотрены и на таких значимых улицах, как улица Мукусалас, улица Лиелирбес, бульвар Узварас, гатве Карля Улманя, Сигулдский проспект, Густава Земгала гатве, улица Даугавгривас и улица Вентспилс.