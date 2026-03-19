Тихая угроза: латвийские ученые объяснили, как война в Украине влияет на здоровье миллионов европейцев
Война влияет не только на фронт: ученые предупреждают о скрытых угрозах — от разрушения психики до появления опасных бактерий, которые уже распространяются по Европе.
Война оказывает разрушительное влияние не только на экономику и инфраструктуру, но и на здоровье людей — как физическое, так и психическое. Об этом в эфире программы «Laiks zinātnei» заявил медицинский обозреватель, почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис в разговоре с академиком Андреем Эрглисом.
Апинис недавно вернулся из Украины и изучал научные данные о влиянии войны. По его словам, выводы ученых однозначны и тревожны.
«Война разрушает наше психическое здоровье. Это один из самых тяжелых факторов, влияющих на него, независимо от того, идет ли война в Украине или где-то рядом — она затрагивает всех», — подчеркнул он.
Отдельное внимание эксперт уделил другой глобальной угрозе — росту антибактериальной резистентности.
«Война сейчас фактически производит различные виды антибактериальной устойчивости», — отметил Апинис. Он пояснил, что это связано, в том числе, с экологическими последствиями боевых действий: «Украина была крупной страной по производству пестицидов. Когда во время войны заводы были разрушены, все это попало в воду и почву. Пестициды — это те же антибиотики, только в тоннах, а не в микрограммах».
По его словам, последствия ощущаются далеко за пределами зоны боевых действий: «Все химические вещества, которые попадают в природу Украины, касаются всей Европы. К сожалению, война — это уже европейская проблема».
Апинис добавил, что устойчивые к антибиотикам инфекции быстро распространяются: «Любая антибактериальная резистентность, возникающая, например, в ранах от взрывов или ожогов, уже через примерно десять дней фиксируется в крупных клиниках Германии».
Кардиолог Андрейс Эрглис согласился с коллегой и подчеркнул, что многие угрозы остаются невидимыми:
«Мы часто даже не задумываемся, сколько последствий войны доходит до нас — хотя бы по воздуху. Микробы, химия, как и радиация, — это невидимые факторы. Так же, как и влияние на психику. Это риски, о которых нужно говорить больше всего».