"Люди весь год не ели?" В соцсетях обсуждают полные супермаркеты и огромные пробки на улицах Риги

Есть и те, кто напоминает: причины проще, чем кажется. Длинные выходные, гости, большая семья, желание приготовить сразу на несколько дней и не ездить в магазин до января. «Когда большая семья, все приемы пищи будут дома за столом (6–10 человек) — это не то же самое, что одному», — объясняет комментатор. Другие отмечают сезон акций: если на мясо, мандарины и другие продукты хорошие скидки, люди стараются закупиться заранее.