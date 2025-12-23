"Люди весь год не ели?" В соцсетях обсуждают полные супермаркеты и огромные пробки на улицах Риги
В Латвии последние дни перед Рождеством и Новым годом каждый год выглядят одинаково: улицы забиты машинами, на парковках у торговых центров - настоящий хаос, а в супермаркетах сложно понять, люди «покупают на всякий случай» или «как в последний раз». На днях эту ежегодную картину точно подытожил пост в Facebook, который быстро собрал множество комментариев — от иронии до раздражения.
На изображении — короткая фраза, знакомая каждому, кто хоть раз заезжал в магазин в преддверии праздников: «Захожу в супермаркет и не могу понять: люди весь год голодали и не ели, или готовятся есть в последний раз…» И хотя это шутка, обсуждение под постом показывает: предновогодняя суета в стране давно стала отдельной социальной традицией.
Пробки как обязательный пункт праздничного сценария
В комментариях люди описывают одно и то же: доехать куда-либо становится сложнее, а к популярным торговым центрам порой не подступиться. Один из самых ярких примеров — жалоба на заторы у Riga Plaza: «Уже второй день, возвращаясь с работы, невозможно нормально заехать на круг Мукусалас, потому что полукругом стоит очередь тех, кто хочет попасть на парковку».
К этой дорожной картине добавляются и типичные декабрьские осложнения — временные перекрытия, мелкие ДТП, перегруженные развязки и узкие места у крупных торговых узлов. В итоге люди могут стоять в пути заметно дольше обычного — и параллельно наблюдать, как торговые центры работают на максимуме.
Полные корзины и вечный вопрос: «Так мы бедно живем или нет?»
Если верить комментариям, супермаркет в декабре воспринимается как главный индикатор благополучия: «Какая разница, праздники или будни — магазины полны, очереди. Да, “бедно живем”», — пишет один пользователь. Другие подхватывают: «Перед праздниками — как при голоде», «Люди будто едят два раза в год — на Янов день и на Рождество, а остальное время, видимо, постятся».
Есть и те, кто напоминает: причины проще, чем кажется. Длинные выходные, гости, большая семья, желание приготовить сразу на несколько дней и не ездить в магазин до января. «Когда большая семья, все приемы пищи будут дома за столом (6–10 человек) — это не то же самое, что одному», — объясняет комментатор. Другие отмечают сезон акций: если на мясо, мандарины и другие продукты хорошие скидки, люди стараются закупиться заранее.
От шуток до раздражения: «А вы сами там что делали?»
Примечательно, что часть аудитории реагирует не столько на очереди, сколько на тон обсуждения. Под постом появляются типичные реплики: «А вы сами к какой категории относитесь, раз были в этом магазине?», «Каждый думает о других и не замечает, что сам такой же», «Надо смотреть на себя, а не на других».