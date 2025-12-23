Рождество у латвийцев в этом году преимущественно проходит по одному сценарию

«Данные опроса показывают: хотя людям важно дарить подарки, отвечая на вопрос, что они хотели бы получить сами, они отмечают, что важнее внимание, а не стоимость подарка. Это доказывает, что при выборе подарков лучше уделять время тому, что действительно порадует, а не цене. Учитывая, что большинство жителей (77%) планируют праздновать дома — в кругу семьи или друзей, — подарков нужно будет подготовить много. Чтобы это не пробило дыру в бюджете, рекомендуется планировать покупки заранее, сравнивать цены и выбирать продуманные, а не дорогие подарки. Также можно рассмотреть самодельные подарки или совместные активности, которые дарят эмоции и воспоминания», — подчеркивает ментор по финансовой грамотности банка SEB Линда Шаблинска.