Рождество у латвийцев в этом году преимущественно проходит по одному сценарию
Праздничное настроение жителей Латвии в этом году довольно единообразное. Готовясь к Рождеству, люди чаще всего думают о практичных и эмоционально ценных подарках, дома будут украшать как живыми, так и искусственными елками, а праздничный вечер в основном пройдет в спокойной, семейной атмосфере.
В выборе подарков по-прежнему доминируют покупки офлайн — так планируют поступить более половины (53%) жителей, особенно молодежь в возрасте 18–29 лет (60%). Все более популярными становятся подарки, которые дарят эмоции и воспоминания: билеты на концерт или в кино, поездки, посещение ресторана (23%).
«Вкусные» подарки — сладости и деликатесы — также соответствуют праздничному настроению: их выбирает каждый пятый, чаще женщины. Почти столько же людей планируют дарить деньги или подарочные карты магазинов — такой подход особенно популярен среди жителей с более высокими доходами. А вот подарки, сделанные своими руками, в Латвии не слишком востребованы: их выбирают лишь около 6%.
«Данные опроса показывают: хотя людям важно дарить подарки, отвечая на вопрос, что они хотели бы получить сами, они отмечают, что важнее внимание, а не стоимость подарка. Это доказывает, что при выборе подарков лучше уделять время тому, что действительно порадует, а не цене. Учитывая, что большинство жителей (77%) планируют праздновать дома — в кругу семьи или друзей, — подарков нужно будет подготовить много. Чтобы это не пробило дыру в бюджете, рекомендуется планировать покупки заранее, сравнивать цены и выбирать продуманные, а не дорогие подарки. Также можно рассмотреть самодельные подарки или совместные активности, которые дарят эмоции и воспоминания», — подчеркивает ментор по финансовой грамотности банка SEB Линда Шаблинска.
Что касается елок, опрос показал, что в Латвии самой популярной остается живая ель — в целом ее выбирают 47% жителей (26% поедут за ней в лес, 21% купят). В сельской местности чаще доминирует ель, срубленная в лесу (48%), в Риге чаще выбирают живую (28%), а в других крупных городах предпочтение чаще отдают искусственной (42%). В целом искусственную елку выбирают 27% жителей, а 14% будут праздновать без елки.
Опрос жителей по заказу банка SEB в декабре 2025 года провела компания Norstat. В нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.