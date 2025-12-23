Почти четверть жителей Латвии признались, что на Рождество вообще не считают деньги, а зря...

Кроме того, 8% опрошенных признались, что им сложно сказать, превысили ли они бюджет и на какую сумму, что свидетельствует о том, что реальное число людей, не контролирующих праздничные расходы, может быть ещё выше. Во многом это связано с эмоциональным характером праздников: покупки часто совершаются спонтанно - из желания порадовать близких или создать тёплую атмосферу дома. К тому же многие расходы "разбиваются" на небольшие суммы, каждая из которых по отдельности кажется незначительной, но в совокупности, без осознанного учёта, серьёзно затрудняет контроль бюджета.