Почти четверть жителей Латвии признались, что на Рождество вообще не считают деньги, а зря...
Опрос жителей, проведённый Norstat в 2025 году в сотрудничестве с IPF Digital, выявил важную особенность рождественских финансовых привычек: почти четверть жителей Латвии (23%) в праздничный период вовсе не отслеживают свои расходы. Это означает, что значительная часть людей после праздников не может точно сказать, сколько денег было потрачено на подарки, праздничный стол, украшения или другие покупки, что существенно повышает риск перерасхода средств.
Опрос показывает, что уложиться в изначально запланированный рождественский бюджет удаётся лишь примерно четверти (24%) жителей Латвии. У остальных расходы увеличиваются - чаще всего не из-за одной крупной покупки, а постепенно, за счёт накопления множества мелких трат. Чаще всего превышение бюджета составляет от 1 до 150 евро, при этом в трёх категориях (1-50 €, 51-100 €, 101-150 €) находится почти одинаковое количество людей. Лишь около одной десятой части жителей в прошлом году сумели потратить на Рождество меньше, чем планировали, что указывает на то, что экономия в праздничный период по-прежнему остаётся редким явлением.
Кроме того, 8% опрошенных признались, что им сложно сказать, превысили ли они бюджет и на какую сумму, что свидетельствует о том, что реальное число людей, не контролирующих праздничные расходы, может быть ещё выше. Во многом это связано с эмоциональным характером праздников: покупки часто совершаются спонтанно - из желания порадовать близких или создать тёплую атмосферу дома. К тому же многие расходы "разбиваются" на небольшие суммы, каждая из которых по отдельности кажется незначительной, но в совокупности, без осознанного учёта, серьёзно затрудняет контроль бюджета.
Эти тенденции праздничных покупок отражают и более широкую латвийскую финансовую реальность. Исследование финансового благополучия IPF Digital показывает, что более чем у пятой части жителей (23%) нет накоплений или финансовой подушки, а у 25% после ежемесячных расходов не остаётся свободных средств. Это означает, что незапланированные или незафиксированные траты, особенно в праздничный период, могут создать дополнительную нагрузку для домохозяйств, которые и без того ежедневно ощущают давление на свой бюджет. В то же время 34% жителей за последний год вообще не смогли отложить деньги, поэтому простые привычки, помогающие планировать праздничные расходы, могут сыграть важную роль в сфере финансового здоровья.
Исследование также указывает, что молодёжь чаще, чем другие возрастные группы, занимает деньги у семьи или друзей - нередко именно из-за незапланированных или импульсивных расходов. При этом лишь 45% жителей Латвии чувствуют себя уверенно в своих финансовых знаниях, что подчёркивает необходимость повышения финансовой грамотности, особенно в периоды, когда расходы традиционно резко возрастают.
"Эти данные наглядно показывают, насколько легко в праздничное время потерять представление об общих расходах, - отмечает Том Ванданс, руководитель IPF Digital в Латвии. - Многие люди и в повседневной жизни сталкиваются с ограниченными средствами или нестабильным месячным балансом, поэтому незапланированные праздничные покупки могут создать дополнительную нагрузку. Чем яснее человек понимает свои расходы, тем легче принимать взвешенные решения".
Чтобы сделать праздничные траты более прозрачными, эксперты рекомендуют внедрить несколько простых привычек. Во-первых, бюджет стоит разделить на три основные категории - подарки, праздничный стол и непредвиденные расходы. Такой подход помогает лучше понять, какие статьи расходов забирают наибольшую часть общей суммы. Во-вторых, полезно установить небольшой лимит на спонтанные покупки, например 20-30 евро. Когда этот лимит исчерпан, остальные импульсивные покупки следует отложить. Также рекомендуется фиксировать расходы сразу в момент их возникновения - достаточно короткой заметки в телефоне, чтобы не потерять общую картину. А совершая покупки в более спокойное время, можно избежать спешки, которая часто приводит к незапланированным тратам.
Опрос населения был проведен компанией Norstat в сотрудничестве с IPF Digital Latvia. В опросе приняли участие более 1000 жителей Латвии в в январе 2025 года.