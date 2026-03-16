Около 400 000 электронных подписей на eID-картах в Латвии могут стать недействительными уже в июне. Что говорят ответственные учреждения?

Речь идет о eID-картах, срок действия сертификатов электронной подписи которых истекает в июне, сообщила передача de facto на Латвийском телевидении. Их продление оказалось под вопросом из-за изменений требований сертификации. Проблема связана с микрочипом в заготовках карт, поставленных Латвии в период с 2019 по 2021 год. Летом 2022 года производитель объявил о прекращении его поддержки и сообщил, что больше не будет проводить сертификацию этого чипа.