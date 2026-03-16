Около 400 000 электронных подписей на eID-картах в Латвии могут стать недействительными уже в июне. Что говорят ответственные учреждения?
С середины июня около 400 000 удостоверений личности в Латвии могут фактически потерять возможность использовать встроенную квалифицированную электронную подпись. Ответственные учреждения объясняют ситуацию.
Речь идет о eID-картах, срок действия сертификатов электронной подписи которых истекает в июне, сообщила передача de facto на Латвийском телевидении. Их продление оказалось под вопросом из-за изменений требований сертификации. Проблема связана с микрочипом в заготовках карт, поставленных Латвии в период с 2019 по 2021 год. Летом 2022 года производитель объявил о прекращении его поддержки и сообщил, что больше не будет проводить сертификацию этого чипа.
Чтобы сохранить статус надежного устройства для создания электронной подписи, система должна пройти повторную сертификацию уже в июне этого года. Однако из-за используемого микрочипа это, скорее всего, сделать не удастся.
По данным Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC), проблема затрагивает более 355 000 eID-карт, выданных гражданам Латвии с 2019 по 2022 год, а также почти 25 800 карт неграждан. Остальные карты до 2025 года выдавались гражданам Европейского союза, иностранцам и обладателям видов на жительство. При этом около 130 000 владельцев этих карт активно используют встроенную электронную подпись.
В то же время в Министерство внутренних дел Латвии и Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) заверяют, что жители не почувствуют изменений при использовании электронной подписи. В ведомствах поясняют, что пересмотр требований связан с развитием технологий и новыми вызовами кибербезопасности, из-за чего Европейская комиссия корректирует правила сертификации.
В учреждениях подчеркивают, что все выданные eID-карты на момент выпуска полностью соответствовали самым высоким требованиям безопасности Европейский союз.
Тем, у кого срок действия сертификатов заканчивается в июле, государство намерено гарантировать юридическую силу электронной подписи на территории Латвии, внеся необходимые изменения в национальные нормативные акты. Власти утверждают, что это позволит продолжать пользоваться всеми цифровыми услугами и подписывать документы внутри страны без дополнительных действий со стороны жителей.
Кроме того, статистика показывает, что большинство пользователей уже перешли на мобильные решения. Сейчас около 85 % подтверждений электронной идентичности выполняется через приложение eParaksts mobile.
Как отметил директор коммерческого департамента LVRTC Карлис Силиньш, работа над решением проблемы ведется в нескольких направлениях. Один из вариантов — повторная сертификация производителем в его стране, во Франция. Второй — принятие национального регулирования, которое позволит продолжить использование существующих eID-карт.