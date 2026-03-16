Майкл Б. Джордан получает «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Грешники» во время церемонии 98-й премии Американской киноакадемии в Голливуде, Лос-Анджелес, Калифорния, США, 15 марта 2026 года.
Сегодня 04:43
Итоги премии "Оскар 2026": список победителей
В ночь с 15 на 16 марта прошла 98-я церемония вручения премии «Оскар», на которой наградили лучших представителей киноиндустрии 2025 года по версии американских киноакадемиков.
Как и ожидалось, фаворитами в этом году стали «Битва за битвой» и «Грешники». Они и собрали основные награды. 55-летний американский режиссер, сценарист, продюсер и актер Пол Томас Андерсон покинул церемонию сразу с несколькими статуэтками, хотя до этого у него вообще не было «Оскаров».
Результаты «Оскара 2026»
- Лучший фильм — «Битва за битвой»
- Лучший анимационный фильм — «Кейпоп-охотницы на демонов»
- Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
- Лучший актер — Майкл Б. Джордан («Грешники»)
- Лучшая актриса — Джесси Бакли («Хамнет»)
- Лучшая женская роль второго плана — Эми Мэдиган («Орудия»)
- Лучшая мужская роль второго плана — Шон Пенн («Битва за битвой»)
- Луший кастинг — «Битва за битвой»
- Лучший оригинальный сценарий — «Грешники» (Райан Куглер)
- Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой» (Пол Томас Андерсон)
- Лучшая операторская работа — «Грешники»
- Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Пламя и пепел»
- Лучший звук — «Формула-1»
- Лучший оригинальный саундтрек — «Грешники» (Людвиг Йоранссон)
- Лучшая песня — Golden («Кейпоп-охотницы на демонов»)
- Лучший монтаж— «Битва за битвой»
- Лучший грим и прически — «Франкенштейн»
- Лучшие костюмы — «Франкенштейн»
- Лучшая работа художника-постановщика — «Франкенштейн»
- Лучший фильм на иностранном языке — «Сентиментальная ценность» (Норвегия)
- Лучший документальный фильм — «Господин Никто против Путина»
- Лучший игровой короткометражный фильм — «The Singers» и «Two People Exchanging Saliva» (редкий случай, когда награду разделили)
- Лучший анимационный короткометражный фильм — «Девушка, которая плакала жемчугом»
- Лучший документальный короткометражный фильм — «Все пустые комнаты»