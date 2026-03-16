Итоги премии "Оскар 2026": список победителей
Фото: REUTERS/SCANPIX
Майкл Б. Джордан получает «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Грешники» во время церемонии 98-й премии Американской киноакадемии в Голливуде, Лос-Анджелес, Калифорния, США, 15 марта 2026 года.
В мире

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

В ночь с 15 на 16 марта прошла 98-я церемония вручения премии «Оскар», на которой наградили лучших представителей киноиндустрии 2025 года по версии американских киноакадемиков.

Как и ожидалось, фаворитами в этом году стали «Битва за битвой» и «Грешники». Они и собрали основные награды. 55-летний американский режиссер, сценарист, продюсер и актер Пол Томас Андерсон покинул церемонию сразу с несколькими статуэтками, хотя до этого у него вообще не было «Оскаров». 

Результаты «Оскара 2026»

  • Лучший фильм — «Битва за битвой»
  • Лучший анимационный фильм — «Кейпоп-охотницы на демонов»
  • Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
  • Лучший актер — Майкл Б. Джордан («Грешники»)
  • Лучшая актриса — Джесси Бакли («Хамнет»)
  • Лучшая женская роль второго плана — Эми Мэдиган («Орудия»)
  • Лучшая мужская роль второго плана — Шон Пенн («Битва за битвой»)
  • Луший кастинг — «Битва за битвой»
  • Лучший оригинальный сценарий — «Грешники» (Райан Куглер)
  • Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой» (Пол Томас Андерсон)
  • Лучшая операторская работа — «Грешники»
  • Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Пламя и пепел»
  • Лучший звук — «Формула-1»
  • Лучший оригинальный саундтрек — «Грешники» (Людвиг Йоранссон)
  • Лучшая песня — Golden («Кейпоп-охотницы на демонов»)
  • Лучший монтаж— «Битва за битвой»
  • Лучший грим и прически — «Франкенштейн»
  • Лучшие костюмы — «Франкенштейн»
  • Лучшая работа художника-постановщика — «Франкенштейн»
  • Лучший фильм на иностранном языке — «Сентиментальная ценность» (Норвегия)
  • Лучший документальный фильм — «Господин Никто против Путина»
  • Лучший игровой короткометражный фильм — «The Singers» и «Two People Exchanging Saliva» (редкий случай, когда награду разделили)
  • Лучший анимационный короткометражный фильм — «Девушка, которая плакала жемчугом»
  • Лучший документальный короткометражный фильм — «Все пустые комнаты»

Темы

Шон ПеннНорвегияОскар2026 год

Другие сейчас читают