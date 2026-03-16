В Латвии запускают новую программу для тех, чью жизнь разрушило самоубийство близкого
Каждое самоубийство затрагивает не только семью, но и гораздо более широкий круг людей — друзей, коллег, знакомых. Поэтому латвийское общество поддержки ментального здоровья Ogle запускает программу Līdzcilvēks, в рамках которой люди с личным опытом после специального обучения смогут стать опорой для тех, кто пережил подобную утрату.
Такая поддержка может стать важным первым шагом — местом, где можно безопасно говорить о горе и, при необходимости, получить поддержку и решиться обратиться к специалистам, рассказывает TV3 Ziņas руководитель общества Алисе Цепурите, которая сама пережила потерю брата.
Это не консультация у врача, это консультация с человеком, который похож на тебя, — с тем, кто понимает по личному опыту.
Алисе Цепурите, руководитель общества поддержки ментального здоровья Ogle:
«Это обучение длится от четырех до шести дней, в ходе которого человек учится и тому, как выслушивать, что на самом деле в наше время тоже нужно уметь, как поддерживать, понимать само явление самоубийства — что происходит, как происходит, почему, а также разные переживания. Я, потерявшая брата, и, например, мой отец, потерявший сына, — у нас совершенно разный опыт и разное горевание. В 2024 году в Латвии было зарегистрировано 250 случаев самоубийства. Один такой случай может затронуть от шести до более чем ста человек. Это означает, что каждый год тысячи людей в Латвии могут сталкиваться с последствиями такой утраты».
«Можно написать нам, проявить интерес, затем — не совсем как на собеседовании, но после этого у нас будет звонок, разговор, чтобы мы могли оценить, не слишком ли рано для самого человека включаться в это, чтобы не вызвать обострения и не создать ему дополнительных проблем. В идеале это должны быть люди со всей Латвии, чтобы со временем сформировалась такая сеть, что, если нам, например, напишут из Латгале, что кто-то потерял близкого и ему тяжело, у нас там уже был бы такой человек, который сможет поддержать».
Общество Ogle призывает желающих подать заявку на участие в программе, а также предлагает регулярные группы поддержки для людей, потерявших близких в результате самоубийства.