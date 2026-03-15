До выборов в Сейм осталось полгода: партии в Латвии уже определяются с главными лицами кампании
До следующих выборов в Сейм осталось примерно полгода, а до подачи списков кандидатов в депутаты - три месяца. В политических партиях уже началась активная подготовка к предвыборной кампании. Партии постепенно обозначают свои приоритеты, готовят программы и начинают выбирать кандидатов, которые осенью возглавят партийные списки на выборах.
Сейчас во многих партиях идут внутренние дискуссии о возможных лидерах списков в разных избирательных округах. Именно лидеры списков играют важную роль — они становятся самыми заметными представителями партии во время кампании и нередко во многом определяют выбор избирателей.
Часть политических сил не скрывает, что планирует поставить во главе списков опытных политиков, тогда как другие рассматривают возможность дать большую роль новым кандидатам, стараясь привлечь внимание избирателей новыми именами в политике, сообщает LSM.lv.
«Новое Единство»
Представляемое премьер-министром Эвикой Силиней «Новое Единство» еще думает, станет ли она лидером списка в Рижском избирательном округе или в Видземе. В одном из этих округов лидером «Нового Единства» также будет министр иностранных дел Байба Браже. Лидером списка в Курземе может стать депутат Сейма Инга Берзиня или министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, в Латгале первый номер списка планируют доверить министру внутренних дел Рихарду Козловскису, а в Земгале локомотивом списка будет председатель партии Эдмунд Юревиц.
«Мы начали очень серьезно готовиться к этим выборам — и к работе над программой, и к формированию списка. Мы должны выдвинуть лучших людей», — заявил Юревиц.
Союз зеленых и крестьян
Союз зеленых и крестьян (СЗК) еще изучает результаты социологических опросов, чтобы понять, какого кандидата выбрать в Риге и Земгале — министра экономики Виктора Валайниса или министра благосостояния Рейниса Узулниекса. При этом лидером политической силы в Видземе будет министр земледелия Арманд Краузе, в Латгале — министр климата и энергетики Каспар Мелнис, в Курземе — депутат парламента Улдис Аугулис. «В течение этого месяца мы определимся», — добавил Узулниекс.
В списках СЗК также будут два ветерана партии — Андрис Равиньш и Янис Дуклавс.
«Прогрессивные»
«Прогрессивные», как и другие партии, тоже еще оценивают, кого лучше поставить в списки по Риге или Видземе — депутатов Сейма Антонину Ненашеву или Андриса Шуваева. Лидером списка «Прогрессивных» в Курземе может стать министр культуры Агнесе Лаце, в Латгале — депутат Сейма Лейла Расима, а в Земгале — министр сообщения Атис Швинка.
«Конечно, на выборах в Сейм будут и новые имена, которые мы все увидим как носителей идей и ценностей „Прогрессивных“», — отметил Швинка.
Национальное объединение
Национальное объединение также еще оценивает, кто станет лидером в Риге — депутаты Сейма Илзе Индриксоне или Наурис Пунтулис. Если Индриксоне будет баллотироваться от Риги, то лидером списка Национального объединения в Курземе может стать депутат Артурс Бутанс. В Земгале первым номером от Национального объединения может пойти депутат парламента Янис Витенбергс, в Латгале — Эдмунд Тейрумниекс, а локомотивом списка в Видземе был бы Янис Домбрава.
«Главный вызов — что именно мы принесем в следующий Сейм. Мы ясно заявили, что готовы возглавить следующее правительство, и с этим пойдем на выборы», — сказал Домбрава.
По завершении срока полномочий нынешнего Сейма из активной политики планирует уйти один из самых заметных политиков Национального объединения — Райвис Дзинтарс.
«Объединенный список»
Локомотивами «Объединенного списка» во всех избирательных округах будут нынешние депутаты Сейма. А именно: в Риге — Андрис Кулбергс, в Курземе — Марис Кучинскис, в Видземе — Эдвард Смилтенс, в Земгале — Эдгар Таварс, а в Латгале — Юрис Вилюмс.
«Это однозначно, потому что я коренной рижанин и один из самых активных также в своей фракции», — сказал Кулбергс.
На следующих выборах в Сейм не будет баллотироваться вице-мэр Риги Марис Спринджукс («Объединенный список»), который до избрания в думу был депутатом Сейма.
«Латвия на первом месте»
Во главе списка партии «Латвия на первом месте» в Риге будет лидер партии Айнарс Шлесерс, в Курземе — депутат Сейма Рамона Петравича, в Земгале — парламентарий Эдмунд Зивтиньш, в Латгале — бывший мэр Резекне Александр Барташевич, а лидером списка в Видземе станет депутат Сейма Линда Лиепиня.
Известно, что по списку «Латвии на первом месте» в Рижском округе также будут баллотироваться пастор Айнарс Баштикс и боксер Майрис Бриедис.
«Такая мысль есть, но это еще не утверждено официально. Как говорится, многие вещи еще в процессе, и списки пока формируются», — сказала Лиепиня.
Партийные списки кандидатов еще формируются, однако уже в ближайшие месяцы станет яснее, какие политики осенью будут главными претендентами на доверие избирателей. Для самих избирателей предвыборный период будет означать все более активные политические дискуссии и попытки партий убедить их в привлекательности своего предложения на следующие четыре года.