До выборов в Сейм осталось полгода: партии в Латвии уже определяются с главными лицами кампании

Представляемое премьер-министром Эвикой Силиней «Новое Единство» еще думает, станет ли она лидером списка в Рижском избирательном округе или в Видземе. В одном из этих округов лидером «Нового Единства» также будет министр иностранных дел Байба Браже. Лидером списка в Курземе может стать депутат Сейма Инга Берзиня или министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, в Латгале первый номер списка планируют доверить министру внутренних дел Рихарду Козловскису, а в Земгале локомотивом списка будет председатель партии Эдмунд Юревиц.