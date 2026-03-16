Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 16 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам понадобится некоторый толчок, после чего все пойдет как надо. Начинайте раскачиваться сами, ибо постороннего вмешательства можно и не дождаться.
Телец
Сегодняшний день стоит провести в компании добрых друзей и n-ного количества бутылок пива (где n зависит от размера компании). Деятельность созидательного характера нынче успешной не будет.
Близнецы
Сегодня вам стоит либо принять гостей у себя, либо пойти в гости самому. Нынешний вечер будет как нельзя более подходящ для светских бесед и прочих милых развлечений.
Рак
Сегодня вам будет довольно сложно справиться с собственным языком. Не то, чтобы он заплетался - напротив, его придется старательно держать в узде, а то он такого наговорит...
Лев
Спросите себя нужно ли вам то, чего вы столь отчаянно пытаетесь добиться. Ведь добьетесь же.
Дева
Не будьте слишком серьезны. Сегодня вы можете перестараться, внедряя в ряды окружающих вас людей сознание о необходимости строгой дисциплины, и вам устроят бунт.
Весы
Будьте аккуратнее, предпринимая те или иные действия. Сегодня вам предстоит сделать некоторый выбор. Не пожалейте времени на раздумья.
Скорпион
Сегодня вам придется пойти на компромисс, в противном случае с вами может произойти та же неприятность, что и со старухой (имеется в виду та, что осталась у разбитого корыта). Умерив же свои амбиции, вы вполне можете получить более богатые плоды.
Стрелец
Позвольте себе насладиться тем, чего вы уже достигли прежде, чем рваться вперед и ввысь, будучи подгоняемым амбициями. Тот факт, что что-то далось вам слишком легко, нисколько не уменьшает ценности полученного. Можете гордиться собой.
Козерог
Нынче - неподходящий момент, чтобы обсуждать свои чувства с не слишком заинтересованным человеком. Вам лучше побыть одному.
Водолей
Сегодня вы будете очень удачливы. Основная задача будет состоять в том, чтобы не зарваться и не решить, что так будет всегда.
Рыбы
Сегодня движущей силой для вас будут эмоции. И двигать они вас будут самым разнообразным образом, в самых странных направлениях. Смотрите, как бы не укачало.