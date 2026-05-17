Украина нанесла один из самых масштабных ударов дронами по Москве и Подмосковью. Что стало целью атаки и могут ли такие удары повториться
Украина нанесла массированный удар по столице России 17 мая. В Московской области погибли три человека, сообщил глава региона Андрей Воробьев. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о 12-ти пострадавших. В основном ранения получили строители Московского нефтеперерабатывающего завода. Эта атака беспилотников на российскую столицу стала самой крупной более чем за год. За последние сутки, по словам мэра, воздушная оборона РФ сбила более 120 БПЛА. Минобороны РФ отчиталось, что за ночь над российскими регионами сбили 556 украинских беспилотников. Подробнее о том, какие объекты стали целью украинской атаки и станет ли подобных ударов больше, — в материале «Новой-Европа».
Цели атаки
Служба безопасности Украины подтвердила удар по России, заявив, что целями стали предприятие военно-промышленного комплекса и ряд нефтяных объектов в Московской области, а также военный аэродром «Бельбек» в Крыму. «В Московской области были поражены: завод “Ангстрем”, который поставляет полупроводники для военно-промышленного комплекса РФ и находится под санкциями США; Московский НПЗ; нефтеперекачивающая станция “Солнечногорская”; нефтеперекачивающая станция “Володарское”», — говорится в сообщении СБУ.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку на Москву «справедливым ответом» на недавние удары по Украине. «Мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну», — заявил он.
Глава ведомства Евгений Хмара сказал, что подобные атаки «имеют критическое значение для ослабления военного потенциала РФ» и «демонстрируют, что даже самая защищенная Московская область не является безопасной».
Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко также утверждает, что на Московскую область была совершена самая масштабная атака с начала войны. По его словам, столицу РФ ждут «еще более масштабные атаки». «Целью сегодняшнего удара по Москве был завод микроэлектроники “Ангстрем” КБ “Радуга”, разрабатывающий ракетное вооружение, а также объект “Транснефти” в Зеленограде, — говорит “Новой-Европа” военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко. — Пылает и наливная станция “Солнечногорская”, осуществляющая хранение и транспортировку нефтепродуктов. Сбитый дрон разбился на территории аэропорта Шереметьево неподалеку от взлетно-посадочной полосы. Обломки других сбитых беспилотников падали в городской застройке. По одному из домов региона прилетела ракета российского ЗРК “Панцирь С1”. Судя по опубликованным в открытом доступе видео, для проведения этой операции использовалось несколько видов дронов. Я смог распознать FP-1, “Барс” и “Бобер”, но были и другие».
В «Шереметьево» сообщили о падении обломков дрона на своей территории и заявили, что они находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. «Росавиация» ограничивала полеты на более чем четыре часа.
Жертвы
Есть данные о троих погибших в ходе атаки на Москву. В Химках в результате попадания дрона в частный дом погибла женщина, еще один человек находится под завалами, рассказал глава региона. ТЦ «Мега» в Химках сообщил о временном закрытии «по техническим причинам». Мужчина и женщина погибли в деревне Погорелки (Мытищи), где дрон попал в строящийся дом.
Среди погибших — гражданин Индии, который работал в Московской области. Еще три гражданина этой страны получили ранения в результате атаки дронов, рассказали в посольстве Индии в России.
БПЛА также попали в дом в микрорайоне Путилково в Красногорске, в Истре и деревне Субботино (Наро-Фоминский округ). В Лобне обломки БПЛА упали на территорию поликлиники, сообщила глава города Анна Кротова.
В нескольких местах Московского региона, в том числе на территории международного аэропорта Шереметьево, возникли пожары. В столичном районе Зеленоград загорелся технопарк «Элма». «В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена», — говорится в сообщении мэра Москвы.
Жители Подмосковья сообщили, что во время атаки сирены и СМС-уведомления не работали. Об этом пишут «Осторожно, новости» и ASTRA со ссылкой на жителей подмосковных Химок, Мытищ и Лобни. Также часть жителей отметила, что не смогли дозвониться в 112 во время атак — линия была занята.
На Первом канале, «России-1» и НТВ в начале выпусков ведущие потратили около минуты на рассказ об атаке, представив ее как только что произошедшую, обратило внимание «Агентство».
Дроны и ракеты
«В ходе налета на Москву использовали более 700 беспилотников “Лютый”, FP-1 и других. Также, вероятно, применялись различные виды ракет: “Фламинго”, “Длинный Нептун” и т. д., — утверждает в разговоре с “Новой-Европа” военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. — Я бы очень удивился, если бы в такой операции не были задействованы все дальнобойные виды вооружений, имеющихся у ВСУ. Операция была грамотно спланирована и проведена. Дроны заходили на цели по максимально безопасной траектории с восточной стороны».
Для массированного удара по Москве, по словам Свитана, оптимальнее всего было бы использовать баллистические ракеты, о разработке которых много раз заявляли украинские власти. Однако эксперт отмечает, что итогов работы над баллистикой пока не видно.
Крылатые ракеты «Фламинго» и различные виды дальних стратегических дронов — в основном FP-1 и «Лютый» — представляют собой достаточно легкую цель для российской противовоздушной обороны.
Александр Коваленко убежден, что ударов, подобных сегодняшней атаке на Москву, будет только больше в ближайшее время, так как украинское производство дронов растет и запуски становятся всё более массовыми и эффективными. На фоне истощения российской ПВО, системы которой выбиваются ВСУ быстрее, чем производятся российскими ВПК, можно говорить о росте масштаба и эффекта таких налетов.
После налета российских ракет и дронов на Киев в ночь на 14 мая, в результате которого погибли 24 человека, Зеленский дал указание военным подготовить ответ. «Поручил Силам обороны Украины и специальным службам предложить возможные форматы нашего ответа на этот удар», — написал он в своем телеграм-канале.
В ночь на 15 мая украинские беспилотники атаковали Рязань. Как заявил губернатор Рязанской области Павел Малков, были повреждены два многоэтажных жилых дома. По словам губернатора, регион атаковали 99 дронов. Погибли четыре человека, среди которых ребенок. Еще двенадцать россиян пострадали. Судя по всему, целью удара был рязанский НПЗ, на котором после прилета БПЛА начался сильный пожар. Кроме того, Силы беспилотных систем ВСУ сообщили о поражении самолета-амфибии Бе-200 Альтаир и вертолета Ка-27 на аэродроме в Ейске.
Запоздалая атака
По словам Коваленко, некоторым дронам ВСУ удалось сравнительно легко пробить противовоздушную оборону столичного региона РФ благодаря тому, что после майских праздников, когда к Москве были стянуты ЗРК со всей страны, многие российские зенитчики уже отправились к обычным местам несения службы и степень концентрации систем ПВО снизилась. Насколько стало известно эксперту, у армии РФ также сегодня наблюдается существенная нехватка боеприпасов для зенитных комплексов. Основной ЗРК малого радиуса — «Панцирь С1» — имеет дефективную систему управления огнем и с огромным трудом борется с малогабаритными дозвуковыми целями — дронами. Поэтому эти ЗРК ставят на крыши зданий.
Подтверждая успех в поражении некоторых целей, Свитан называет сегодняшнюю операцию ВСУ нерациональной. В итоге около 500 дронов и большинство ракет, судя по всему, были сбиты. Остальные поразили не самые значительные цели. Украине удалось поджечь нефтяную бочку и нанести ущерб нескольким военно-промышленным предприятиям. «Сегодняшний удар надо было наносить 9 мая, тогда эффект от него был бы на порядок выше, — считает Свитан. — Парад должен был проходить под вой сирен воздушной тревоги, а гостей с трибун эвакуировали бы в убежища. Говорят, что испугались эскалации и ударов по Киеву. Но в итоге сразу же их и получили». Коваленко уверен, что сегодняшний налет Москвы демонстрирует, что Киев при желании «мог бы легко сорвать проведение парада на Красной площади 9 мая».
«ВСУ даже в случае высокой насыщенности региона ЗРК достигли бы своих целей. Но Киев пошел навстречу просьбам о мире в этот важный день. В ответ же мы получили массовый террор и ракетные удары по мирным украинским городам, осуществленный Москвой», — замечает эксперт.
Физическое устранение
Сегодня, по мнению Свитана, правильнее было бы направить по 100 БПЛА на семь различных НПЗ и смотреть, чтобы нанести ущерб экономике России, лишая ее притока денег от продажи углеводородов, и ускорить прекращение войны.
Эксперт уверен в необходимости дальнейшего уничтожения НПЗ, нефтебаз, линейно-производственных диспетчерских станций, портов, экспортных терминалов и предприятий химической промышленности. Однако на данный момент Украина воюет на пределе своих возможностей, говорит собеседник «Новой-Европа». Все произведенные дроны и ракеты тут же отправляются к своим целям, так как накапливать их опасно — российская разведка работает, и все вооружение может быть выявлено и уничтожено противником, поясняет эксперт. «Атака по рязанскому НПЗ — часть стандартной системной работы по российским объектам нефтеперерабатывающего комплекса. Я не считаю ее частью обещанного ответа», — продолжает Коваленко.
По его мнению, более целесообразно регулярно бить по нефтяным объектам в европейской части РФ, а также обстреливать предприятия военно-промышленного комплекса, аэродромы и военные части. Со временем могут быть реализованы и специальные мероприятия, которые вызовут серьезный резонанс в обществе и СМИ. Так операция «Паутина», в ходе которой при помощи запущенных с территории РФ дронов были атакованы авиационные базы со стратегическими бомбардировщиками, стала более громким событием, чем ежедневные налеты дальних беспилотников.
По данным Свитана, в среднем в сутки Россия применяет 150–200 единиц БПЛА. Массированный налет на Украину, приведший к большим жертвам, был проведен с помощью собранных за последнее время ракет и беспилотников комбинированных типов. Россия готовилась более чем две недели. Накопительный эффект тянулся с 25 апреля. Если российские командующие снова решатся на столь масштабную атаку, им придется сначала взять паузу для того, чтобы произвести нужное количество ракет и БПЛА. За это время Украина сможет подготовить средства противодействия.
Сегодня эффективность средств противовоздушной обороны ВСУ составляет 93% сбитых целей. Из-за огромного количества запущенных по Украине воздушных средств поражения оставшиеся 7 процентов приводят к крайне негативным последствиям. При этом в России продолжается промышленное производство различных видов ракет. Часть этих ракет, к примеру «Калибр», сегодня накапливаются. Именно их могут использовать россияне во время очередного налета.