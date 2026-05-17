Страна ЕС предоставит своим гражданам бесплатный доступ к продвинутой версии ИИ
Компания OpenAI и правительство Мальты объявили о сделке, которая в рамках государственной программы предоставит каждому гражданину год бесплатного доступа к чат-боту на основе искусственного интеллекта ChatGPT Plus.
Как сообщает Euronews, подать заявку смогут граждане и резиденты, зарегистрированные в системе электронной идентификации Мальты, после прохождения бесплатного онлайн-курса под названием AI for All, разработанного Университетом Мальты.
По данным Управления цифровых инноваций Мальты, курс призван помочь людям разобраться, что такое ИИ, на что он способен, а на что нет, и как ответственно использовать его дома и на работе.
Доступ к бесплатным подпискам на ChatGPT Plus (для всех остальных пользователей в мире эта версия чат-бота предоставляется в платной версии) будет курировать Управление цифровых инноваций Мальты; там отмечают, что программа будет расширяться по мере того, как курс будут завершать всё больше людей.
Это соглашение является частью нарастающего среди правительств тренда искать практические способы помочь людям почувствовать себя увереннее при работе с ИИ и применять его в повседневных задачах.
В прошлом году компания Anthropic объявила о проекте, который предоставляет всем учителям Исландии доступ к Claude, своему ИИ-ассистенту, чтобы помогать им в планировании уроков, подготовке материалов для занятий и выполнении административных задач.
В сентябре 2025 года OpenAI объявила о партнёрстве с правительством Греции, чтобы внедрить свои технологии в средних школах и стартапах по всей стране.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что население Латвии с искусственным интеллектом пока не очень дружит.