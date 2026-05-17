Помните Кончиту Вурст? Скандальный победитель "Евровидения" теперь выглядит абсолютно по-другому
В 2014 году австрийский певец Том Нойвирт на сцене "Евровидения" стал всемирно известен благодаря своему сценическому образу — Кончите Вурст. Длинные волосы, выразительная темная борода и женственно-элегантные наряды быстро стали его визитной карточкой. Однако теперь Кончита удивила поклонников резкими визуальными изменениями.
Более 10 лет назад, триумфально победив на песенном конкурсе «Евровидение», Кончита Вурст за один вечер стала международной сенсацией. Австрийский артист Том Нойвирт, воплощавший на сцене элегантный и смелый образ Кончиты, в 2014 году выиграл конкурс с драматической балладой «Rise Like a Phoenix».
Её выступление запомнилось не только сильным голосом и песней, но и визуальным образом — длинные тёмные волосы, борода и женственные сценические наряды стали фирменным знаком Кончиты. Именно этот образ быстро вызвал широкие дискуссии по всей Европе, а самой Кончите принёс огромную известность и различные прозвища, в том числе игривое немецкое обозначение «бородатая сосиска», связанное с её сценическим именем.
После победы Кончита стала одним из самых узнаваемых символов «Евровидения» — артистку приглашали на международные мероприятия, модные события и телевизионные шоу, а её образ воспринимался как смелое заявление о самовыражении, свободе и праве быть другим.
Однако теперь Кончита оставила «Евровидение» в прошлом — в начале 2026 года артистка объявила, что отходит от контекста «Евровидения» и в дальнейшем хочет сосредоточиться на других профессиональных проектах. Кончита подчеркнула, что «Евровидение» остаётся важной частью её жизни, но больше не является площадкой для её следующих шагов.
Сейчас Кончита работает над собственной музыкой, ведёт телевизионную программу «Music Impossible: Mein Song, Dein Sound!» на немецком канале ZDF, а также развивает собственную стриминговую платформу WURSTTV.com.
Кроме того, у Кончиты продолжаются концерты и сценические проекты — на официальном сайте указаны несколько мероприятий 2026 года, включая выступления «Frau Thomas & Herr Martin», видеоподкаст «Bussi Bla Bla» и театральный проект «LUZIWUZI. Ich bin die Kaiserin».