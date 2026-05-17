Cтало известно, какое место Латвия заняла в полуфинале "Евровидения"
Представительница Латвии — певица Atvara — с песней «Ēnā» («В тени») заняла 13-е место среди 15 участников во втором полуфинале «Евровидения», свидетельствует информация на сайте конкурса. Опубликованные организаторами результаты показывают, что Atvara получила 49 баллов — 28 дала профессиональная жюри, а в зрительском голосовании было получено 21 очко.
Как сообщают организаторы конкурса, Болгария по сумме голосования набрала 516 баллов. Представительница Болгарии одержала уверенную победу в голосовании жюри, получив 204 балла, после чего в зрительском голосовании набрала ещё 312 очков. До этого лучшего результата Болгария добивалась в 2017 году, заняв второе место.
Песня победила в обеих стадиях голосования, и это первый случай почти за десять лет, когда жюри и зрители выбрали одного и того же победителя, отмечают организаторы конкурса.
В этом году второе место занял Израиль с 343 баллами, а третье — Румыния с 296 баллами.
Литва, которая была единственной страной Балтии, прошедшей в финал, заняла 22-е место с 22 баллами.
Всего в финале участвовали 25 стран.