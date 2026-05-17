ФОТО: тысячи бегунов заполнили улицы Риги - стартовал главный день марафона

Тысячи марафонцев заполнили улицы Риги (17.05.2026)
Рига на один день превратилась в огромную беговую трассу: десятки тысяч участников из 116 стран вышли на старт марафона, а центр города заполнили марафонцы, болельщики и перекрытые улицы.
В воскресное утро на улицы Риги вышли тысячи марафонцев, открыв главный и самый массовый день марафона. Первыми на трассу вышли профессиональные бегуны, а вскоре после них — и остальные участники.
В воскресенье беговой праздник продолжается длинными дистанциями — полумарафоном, на который зарегистрировалось рекордное количество участников — 7142 бегуна, а также марафоном, который впервые соберёт 3569 участников. Впервые проводящиеся в этом году эстафеты Signet Bank, в которых участники вдвоём или вчетвером преодолеют полумарафон и марафон, собрали 223 команды.
Во второй половине дня, в 12:30, на дистанцию десяти километров планируют выйти 8022 участника, а крупнейшее беговое событие Балтии с забегами в 14:30 и 15:30 завершит самая массовая дистанция на 5,7 километра с участием 11 538 бегунов, которые, так же как и участники длинных дистанций, пробегут мимо Памятника Свободы.
Как сообщалось ранее, на различные дистанции Рижского марафона Rimi в этом году в общей сложности зарегистрировались 46 313 участников из 116 стран, что стало рекордом по числу зарегистрированных бегунов, сообщили организаторы марафона. В прошлом году на марафон были зарегистрированы 40 122 бегуна.
Беговой праздник в субботу открыла Детская день с участием 9433 маленьких бегунов. В свою очередь, на чемпионат Латвии в беге на милю — забег DPD Mile, в котором Артурс Никлавс Медведс среди мужчин сумел установить новый рекорд Латвии, утром в субботу были зарегистрированы 6780 участников.