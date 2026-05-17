Рижский марафон Rimi в самом разгаре: какие ограничения движения действуют в столице в воскресенье
Сегодня, 17 мая, в Риге проходит главный день Рижского марафона Rimi, который собрал более 43 000 бегунов со всего мира. Жителей и гостей столицы призывают быть предельно внимательными: в городе введены масштабные поэтапные ограничения движения, закрыты ключевые мосты и центральные улицы. Рассказываем, где проехать не получится и когда дороги снова откроют для транспорта.
Сегодня, 17 мая, с 6.30 до 18.00 проходят Рижский марафон Rimi, полумарафон, а также забеги на 10 км и 6 км. В этот период Государственная полиция совместно с Рижской муниципальной полицией ограничивает и закрывает движение транспорта на маршрутах забегов.
Автомобилистов и жителей города призывают с пониманием отнестись к масштабным ограничениям движения. Мероприятие собирает более 43 000 бегунов как минимум из 110 стран мира.
Отдельные участки улиц в столице закрываются в конкретные периоды времени — в зависимости от прохождения разных дистанций. На набережной 11 Ноября движение закрыто на все время мероприятия, а в других местах Риги ограничения вводятся поэтапно.
Улицы будут оперативно открывать сразу после того, как соответствующий участок преодолеют последние бегуны и будут завершены уборочные работы.
С подробным временем закрытия и открытия участков трассы, а также с пунктами пересечения маршрута жителей и автомобилистов призывают ознакомиться на карте ограничений движения Рижского марафона Rimi. Для удобного передвижения по городу водителей также призывают пользоваться приложением Waze, где будут точно отражены запланированные ограничения и время открытия улиц.
Организаторы мероприятия просят обратить внимание на зоны ограничений движения на трассе марафона в воскресенье, 17 мая. Дольше всего для движения будут закрыты улицы центра столицы — на карте это 4-я зона, где движение будет закрыто с 6.30 до 18.00. Быстрее всего для движения откроют петлю Островного моста (с 6.30 до 8.30)— 1-я зона.
Улицы Даугавгривас, Дзегужу и Слокас — 2-я зона на карте — будут закрыты для движения только в первой половине дня, с 6.30 до 11.00. Круг Межапарка и конец улицы Бривибас — 3-я зона — будут недоступны для движения с 6.30 до 13.00. Жителей просят обратить внимание на пункты пересечения трассы, а также на участки, где разрешено движение общественного или частного транспорта. Все это подробно указано на карте.
Напоминаем, что вплоть до утра понедельника, 18 мая (до 6.00), полностью закрыто движение транспорта на участке набережной 11 Ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на прилегающей параллельной улице со стороны Старой Риги — на участке от Польских ворот до улицы Яуниела.
Изменения в организации движения в Старой Риге
До понедельника, 18 мая (до 6.00), двустороннее движение организовано на улицах Яуниела, Краму, Пилс — на участке от Домской площади до улицы Маза Миесниеку, на улице Екаба — на участке от улицы Смилшу до Домской площади, а также на Домской площади между улицами Смилшу и Пилс.
С 6.30 до 18.00 двустороннее движение также организовано на участке улицы Калькю от улицы Маза Монету до улицы Шкюню, а также на участке улицы Шкюню от улицы Калькю до улицы Амату.
Запреты на остановку и стоянку транспорта
Во время мероприятия в нескольких местах города запрещена остановка и стоянка транспортных средств. При необходимости оставленные автомобили будут перемещать в другое место, где стоянка разрешена.
Вплоть до понедельника, 18 мая (до 6.00), остановка и стоянка транспорта запрещены:
- По обеим сторонам набережной 11 Ноября — на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на прилегающей к набережной параллельной улице со стороны Старой Риги — на участке от Полю гате до улицы Яуниела.
- По обеим сторонам улицы Калькю — на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади.
- Также сегодня до 18.00 остановка и стоянка транспорта запрещены на улице Дзегужу у здания на улице Слокас, 66, и на левой стороне улицы Слокас — на участке от улицы Дзегужу до Юрмалас гатве.