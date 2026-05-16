Рижский марафон Rimi стартовал с рекорда: на DPD-миле определены первые чемпионы
Уикенд Рижского марафона Rimi стартовал с рекордов и напряженной борьбы: на DPD-миле сразу три бегуна превзошли прежний рекорд Латвии, а победители определялись с разницей в доли секунды.
На DPD-миле, которая 16 мая открыла уикенд Рижского марафона Rimi, были разыграны первые медали и определены чемпионы Латвии. На дистанции 1609 метров от Латвийского Национального художественного музея до памятника Свободы утром 16 мая в мужском зачете развернулась особенно напряженная борьба между тремя фаворитами дистанции — Артуром Никлавом Медведом, Робертом Глазером и Никитой Богдановым. Все трое пересекли финишную линию быстрее прежнего рекорда Латвии, который на тот момент принадлежал Богданову.
Чемпионом Латвии на DPD-миле стал Артур Никлав Медвед с результатом 4:09.4. Вторым финишировал Роберт Глазер — 4:10.0, улучшив свой личный рекорд почти на 17 секунд. Бронзовую медаль завоевал Никита Богданов — 4:10.2.
Не менее плотной была борьба за титул чемпионки Латвии среди женщин. Победу одержала Марта Ливчане с результатом 5:06.9 — это новый личный рекорд спортсменки. Сразу за ней финишировала Аснате Цауне — 5:06.9, третьей стала Кития Валтере — 5:07.0.
Топ-5 результатов среди мужчин:
- Артур Никлав Медвед — 4:09.4
- Роберт Глазер — 4:10.0
- Никита Богданов — 4:10.2
- Карлис Анцанс — 4:14.4
- Рудолф Ванадзиньш — 4:22.4
Топ-5 результатов среди женщин:
- Марта Ливчане — 5:06.9
- Аснате Цауне — 5:06.9
- Кития Валтере — 5:07.0
- Полина Цурикова — 5:16.6
- Кристиана Кудле — 5:32.6
DPD-миля становится все популярнее
В общей сложности сегодня на дистанцию DPD-мили вышли почти 7000 участников. Среди них были также участники Кубка латвийских школ и программы «Инклюзивный марафон», которая проводится совместно с Mēness Aptieka для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Первый день Рижского марафона Rimi продолжается масштабным Детским днем Rimi на набережной 11 Ноября. Маленькие участники могут не только пробежать свои дистанции, но и принять участие в спортивных, образовательных и развлекательных активностях.
Что будет в воскресенье
Старт — у подножия Каменного моста, финиш — на набережной 11 Ноября.
- 7:30 — профессиональные бегуны, 21 км
- 7:35 — 42 км и эстафета Signet Bank 42 км
- 9:30 — 21 км и эстафета Signet Bank 21 км
- 12:30 — 10 км
- 14:30 и 15:30 — 6 км