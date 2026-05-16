Рижский марафон Rimi стартовал с рекорда: на DPD-миле определены первые чемпионы
Фото: Guntis Bērziņš
Первые медали уже разыграны!
В Латвии

Рижский марафон Rimi стартовал с рекорда: на DPD-миле определены первые чемпионы

Отдел спорта

Otkrito.lv

Уикенд Рижского марафона Rimi стартовал с рекордов и напряженной борьбы: на DPD-миле сразу три бегуна превзошли прежний рекорд Латвии, а победители определялись с разницей в доли секунды.

На DPD-миле, которая 16 мая открыла уикенд Рижского марафона Rimi, были разыграны первые медали и определены чемпионы Латвии. На дистанции 1609 метров от Латвийского Национального художественного музея до памятника Свободы утром 16 мая в мужском зачете развернулась особенно напряженная борьба между тремя фаворитами дистанции — Артуром Никлавом Медведом, Робертом Глазером и Никитой Богдановым. Все трое пересекли финишную линию быстрее прежнего рекорда Латвии, который на тот момент принадлежал Богданову.

Чемпионом Латвии на DPD-миле стал Артур Никлав Медвед с результатом 4:09.4. Вторым финишировал Роберт Глазер — 4:10.0, улучшив свой личный рекорд почти на 17 секунд. Бронзовую медаль завоевал Никита Богданов — 4:10.2.

Не менее плотной была борьба за титул чемпионки Латвии среди женщин. Победу одержала Марта Ливчане с результатом 5:06.9 — это новый личный рекорд спортсменки. Сразу за ней финишировала Аснате Цауне — 5:06.9, третьей стала Кития Валтере — 5:07.0.

Фото: Guntis Bērziņš
В Риге определили чемпионов Латвии на дистанции в одну милю.
В Риге определили чемпионов Латвии на дистанции в одну милю.

Топ-5 результатов среди мужчин:

  1. Артур Никлав Медвед — 4:09.4
  2. Роберт Глазер — 4:10.0
  3. Никита Богданов — 4:10.2
  4. Карлис Анцанс — 4:14.4
  5. Рудолф Ванадзиньш — 4:22.4

Топ-5 результатов среди женщин:

  1. Марта Ливчане — 5:06.9
  2. Аснате Цауне — 5:06.9
  3. Кития Валтере — 5:07.0
  4. Полина Цурикова — 5:16.6
  5. Кристиана Кудле — 5:32.6

DPD-миля становится все популярнее

В общей сложности сегодня на дистанцию DPD-мили вышли почти 7000 участников. Среди них были также участники Кубка латвийских школ и программы «Инклюзивный марафон», которая проводится совместно с Mēness Aptieka для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Первый день Рижского марафона Rimi продолжается масштабным Детским днем Rimi на набережной 11 Ноября. Маленькие участники могут не только пробежать свои дистанции, но и принять участие в спортивных, образовательных и развлекательных активностях.

Что будет в воскресенье

Старт — у подножия Каменного моста, финиш — на набережной 11 Ноября.

  • 7:30 — профессиональные бегуны, 21 км
  • 7:35 — 42 км и эстафета Signet Bank 42 км
  • 9:30 — 21 км и эстафета Signet Bank 21 км
  • 12:30 — 10 км
  • 14:30 и 15:30 — 6 км

Темы

Rimi11 НоябряMēness aptiekaРижский марафонГростонас

Другие сейчас читают