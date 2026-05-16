Рижский марафон Rimi стартовал с рекорда: на DPD-миле определены первые чемпионы

На DPD-миле, которая 16 мая открыла уикенд Рижского марафона Rimi, были разыграны первые медали и определены чемпионы Латвии. На дистанции 1609 метров от Латвийского Национального художественного музея до памятника Свободы утром 16 мая в мужском зачете развернулась особенно напряженная борьба между тремя фаворитами дистанции — Артуром Никлавом Медведом, Робертом Глазером и Никитой Богдановым. Все трое пересекли финишную линию быстрее прежнего рекорда Латвии, который на тот момент принадлежал Богданову.