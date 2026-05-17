Трагедия на Мальдивах: 5 итальянских дайверов и спасатель погибли в подводной пещере
После гибели пяти итальянских дайверов на Мальдивах погиб и военный спасатель, участвовавший в поисковой операции в экстремальных условиях на глубине десятков метров.
Произошедшая на Мальдивах трагедия, когда в четверг погибли пятеро итальянских дайверов, получила не менее страшное продолжение, поскольку погиб один из военных дайверов Мальдив. Сержант Мохамед Махди входил в команду дайверов, которая в опасных условиях искала тела погибших. В критическом состоянии он был доставлен в больницу и скончался от полученных травм, сообщил представитель правительства Мальдив.
«Сегодня в воду отправились восемь спасателей-дайверов. Когда они всплыли, стало ясно, что Мохамед Махди не поднялся на поверхность», — рассказал BBC представитель правительства Мальдив. Остальные дайверы немедленно вернулись в глубину, где нашли коллегу без сознания.
Президент Мальдив Мохамед Муизу в субботу отправился на атолл Вааву, чтобы контролировать поисковую операцию. Армия охарактеризовала операцию как чрезвычайно рискованную с учетом неблагоприятных погодных условий.
Ранее сообщалось, что пятеро итальянских дайверов погибли на Мальдивах, исследуя подводные пещеры. Несчастный случай произошел в четверг, когда дайверы отправились исследовать подводные пещеры примерно на глубине 50 метров у атолла Вааву и не вернулись.
Среди погибших — профессор морской биологии Генуэзского университета Моника Монтефальконе и ее 20-летняя дочь, а также трое других исследователей — капитан яхты Джанлука Бенедетти был инструктором по дайвингу, Федерико Гвальтьери писал диссертацию об атоллах Мальдив, а Муриела Оденино занималась охраной морской природы. Команда дайверов на яхте Duke of York утром в четверг отправилась к одному из самых популярных мест для дайвинга на Мальдивах. Оставшаяся на борту команда яхты подняла тревогу, когда спустя долгое время ни один из дайверов так и не всплыл.
Армия Мальдив сообщила, что один погибший найден в пещере примерно на глубине 60 метров, и предполагается, что остальные находятся там же. В СМИ сообщалось, что найденной, вероятнее всего, является профессор Монтефальконе. Пока неясно, почему итальянцы решили погружаться так глубоко, поскольку на Мальдивах максимальная разрешенная глубина для рекреационного дайвинга составляет 30 метров.
Эксперты указывают, что возможными факторами могли стать кислородная токсичность и паника. Руководитель отделения пульмонологии университетской больницы Вероны Клаудио Мичелето в четверг заявил итальянскому изданию Adnkronos, что «возможно, что-то плохое произошло с баллонами», поскольку погибли все участники экспедиции.
«Смерть от кислородной токсичности, или гипероксии, — один из самых драматичных видов смерти, которые могут произойти во время дайвинга, — это ужасный конец», — цитирует его The New York Post.
Обычно дайверы дышат сжатым воздухом из баллонов, который состоит из 21% кислорода и 79% азота, однако иногда может использоваться и нитрокс, содержащий больше кислорода. Это помогает продлить время пребывания под водой, однако вдыхание газа с повышенной концентрацией кислорода может стать смертельным. «Когда вдыхаешь слишком высокую концентрацию кислорода, газ становится токсичным для организма», — подчеркнул Мичелето. «Во время погружения возникают головокружение, боли, изменения сознания и дезориентация, что делает невозможным всплытие на поверхность».
В свою очередь президент Итальянского общества подводной и гипербарической медицины Альфонсо Болоньини указал, что гибели дайверов могла способствовать и паника. «На глубине 50 метров в пещере достаточно какой-либо проблемы у дайвера или приступа паники», — сказал он. Из-за хаотичных движений вода становится мутной и может ухудшиться видимость, тем самым вызывая «смертельные ошибки».
Власти Мальдив назвали произошедшее самой страшной дайверской катастрофой в истории страны. Хотя смертельные случаи во время дайвинга и снорклинга на Мальдивах происходят нечасто, в последнее время произошло несколько летальных инцидентов. 27 декабря 2024 года во время снорклинга погиб депутат парламента Японии Тосиюки Адачи, а 19 декабря 2025 года утонула опытная британская дайверша, чей муж, также профессиональный дайвер, от горя напился и перенес сердечный приступ в аэропорту столицы Мальдив Мале, скончавшись через пять дней после смерти жены.