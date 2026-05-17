В Латгале снова тревога: неизвестный беспилотник ненадолго залетел в Латвию

Как сообщалось ранее, жители Латгалии уже неоднократно за последние месяцы получали подобные уведомления системы сотового оповещения. Они были связаны, вероятнее всего, с приближением или проникновением в воздушное пространство Латвии дронов, задействованных в российско-украинской войне. Несколько раз такие беспилотники также взрывались на территории Латвии, в том числе в последний раз неделю назад — на малоиспользуемой нефтебазе в Резекне.