В Латгале снова тревога: неизвестный беспилотник ненадолго залетел в Латвию
Жителей Латгале ранним утром в воскресенье разбудили экстренные оповещения: в воздушное пространство Латвии залетел неизвестный дрон. Военные предупреждают — такие инциденты могут повторяться всё чаще.
В Национальных вооружённых силах (НВС) подтверждают, что в воздушное пространство Латвии влетел и затем покинул его один беспилотный летательный аппарат. Также были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.
Как сообщалось, уведомление системы сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве первоначально было разослано жителям Резекненского, Лудзенского и Краславского краёв, а позже — также Алуксненского и Балвского краёв.
Представитель НВС полковник Марис Тутиньш рассказал Латвийскому радио, что датчики зафиксировали признаки возможной угрозы воздушному пространству Латвии незадолго до 6 часов утра. Первоначальная информация свидетельствует о том, что один дрон вошёл в воздушное пространство Латвии в Краславском крае, а спустя некоторое время покинул его в Лудзенском крае, сообщил Тутиньш.
НВС подчёркивают, что совместно с союзниками по НАТО постоянно мониторят воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность немедленного реагирования на потенциальную угрозу. Также НВС усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив дополнительные подразделения. Пока продолжается российская агрессия против Украины, повторение подобных случаев, когда иностранный беспилотник приближается к воздушному пространству Латвии или вторгается в него, возможно, отмечают НВС.
Как сообщалось ранее, жители Латгалии уже неоднократно за последние месяцы получали подобные уведомления системы сотового оповещения. Они были связаны, вероятнее всего, с приближением или проникновением в воздушное пространство Латвии дронов, задействованных в российско-украинской войне. Несколько раз такие беспилотники также взрывались на территории Латвии, в том числе в последний раз неделю назад — на малоиспользуемой нефтебазе в Резекне.
Люди до сих пор в подобных инцидентах не пострадали, однако последний случай в Резекне сначала привёл к отставке министра обороны, а затем и всего правительства Эвики Силини («Новое Единство»).