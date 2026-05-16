"Ошибки наших экономистов - в Дублине": эксперт объяснил, почему Латвия потеряла сотни тысяч жителей

Зелменис отметил, что одним из главных индикаторов провалов стала массовая эмиграция населения: «Я думаю, нужно задать вопрос — почему существует массовая эмиграция из Латвии, причем не в условиях войны?» В качестве исторического сравнения он привел рассказы своего деда, родившегося в 1911 году. По его словам, даже после Первой мировой войны и революций жизнь в стране восстановилась относительно быстро: «Он рассказывал, что после Первой мировой войны и всех революций жизнь нормализовалась, и уже к 1922 году Латвия более-менее восстановилась».