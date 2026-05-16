"Ошибки наших экономистов - в Дублине": эксперт объяснил, почему Латвия потеряла сотни тысяч жителей
Латвийский адвокат и налоговый эксперт Янис Зелменис жестко высказался о цене реформ после распада СССР, массовой эмиграции и причинах, почему Латвия за 30 лет так и не стала по-настоящему богатой страной.
Присяжный адвокат и сертифицированный налоговый эксперт Янис Зелменис в интервью «nra.lv TV sarunas» заявил, что за более чем 30 лет независимости Латвия допустила множество стратегических ошибок, последствия которых страна ощущает до сих пор — прежде всего в виде массовой эмиграции и социального расслоения.
По словам эксперта, у большинства этих ошибок «есть конкретные авторы». Зелменис напомнил известную фразу:
«Ошибки учителей сидят в тюрьмах, ошибки врачей лежат на кладбищах, а ошибки экономистов находятся в Дублине, в Ирландии».
Он подчеркнул, что переход от социализма к капитализму оказался для Латвии чрезвычайно болезненным и дорогостоящим: «Очевидно, переживая этот уникальный переход от социализма к капитализму, мы заплатили ненормально дорогую цену». Особенно критично эксперт высказался о процессах денационализации и приватизации в латвийском варианте их реализации. По его мнению, последствия этих решений до сих пор вызывают болезненный общественный отклик.
Зелменис отметил, что одним из главных индикаторов провалов стала массовая эмиграция населения: «Я думаю, нужно задать вопрос — почему существует массовая эмиграция из Латвии, причем не в условиях войны?» В качестве исторического сравнения он привел рассказы своего деда, родившегося в 1911 году. По его словам, даже после Первой мировой войны и революций жизнь в стране восстановилась относительно быстро: «Он рассказывал, что после Первой мировой войны и всех революций жизнь нормализовалась, и уже к 1922 году Латвия более-менее восстановилась».
Эксперт считает, что стране необходимо честно проанализировать ошибки последних десятилетий: «Нужно переосмыслить и проанализировать, какими были эти 30 лет. Было совершено много ошибок».
При этом Зелменис видит и возможный выход: «Если меня спрашивают, как выбраться из нынешней ситуации, то я вижу рецепт в экспорте и образовании молодых людей».