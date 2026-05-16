"Семья живет в боли и неизвестности": Bezvests.lv объявила о поисках пропавшей 15 лет назад девочки
В Резекне возобновляют поиски девятилетней Кристины Волковой, исчезнувшей без следа 15 лет назад. Ее тело так и не нашли, а семья все эти годы живет без ответов.
Прошло пятнадцать лет с тех пор, как в Резекне бесследно исчезла маленькая Кристина Волкова. Тогда ей было всего девять лет. Хотя официальная версия гласит, что девочка утонула, ее останки так и не были найдены, оставив семью на долгие годы в мучительной неизвестности.
Теперь, откликнувшись на просьбу матери Кристины, добровольческая организация Bezvests.lv объявила о возобновлении поисков. Представители организации признают, что этот случай чрезвычайно сложный, учитывая, сколько времени прошло с рокового дня. Однако добровольцы не намерены сдаваться. После тщательного изучения материалов дела, особенностей берегов реки и обстоятельств исчезновения эксперты Bezvests.lv считают, что надежда найти следы и получить ответы все еще существует.
«Для семьи это не просто поиски, — подчеркивают в организации. — Это попытка спустя много лет поставить точку в этом деле и прекратить боль и неизвестность, с которыми семья живет уже 15 лет».
Поисковые мероприятия запланированы уже на это воскресенье, 17 мая. Добровольцы намерены тщательно обследовать сушу вдоль береговой линии реки Резекне.
Организация призывает откликнуться всех, кто готов физически помочь в обследовании территории. Желающим принять участие предлагают присоединиться к поисковой группе в мессенджере Telegram, где публикуется вся актуальная информация о ходе поисков.
В Bezvests.lv также напоминают, что уже 16 лет организация работает исключительно на добровольных началах. Ни один участник команды не получает зарплату или дополнительные выплаты за свою работу. Поэтому любая помощь имеет значение — даже пожертвование в размере одного евро помогает покрыть расходы на подготовку и проведение поисков.
Тех, кто не может присоединиться лично или поддержать поиски финансово, добровольцы просят хотя бы поделиться информацией в социальных сетях.