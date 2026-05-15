Пока Латвия ставит новые заслоны для граждан РФ, в ЕС есть страна, которая выдает все больше виз россиянам

В 2025 году граждане РФ получили более 620 тысяч шенгенских виз - на 10% больше, чем годом ранее. Количество заявок на получение шенгенских виз от россиян также выросло по сравнению с 2024 годом - на 8,42%, до 674 тысяч. Россия вошла в число лидеров по числу полученных шенгенских виз после Китая, Индии и Турции. Гражданам Китая в 2025 году выдали около 2 млн виз, гражданам Индии и Турции - примерно по 1,2 млн.