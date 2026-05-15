Пока Латвия ставит новые заслоны для граждан РФ, в ЕС есть страна, которая выдает все больше виз россиянам
Несмотря на войну России против Украины и жесткие санкции ЕС, россияне в 2025 году получили больше шенгенских виз, чем годом ранее. Об этом сообщает DW. Больше всего виз выдает Франция, меньше всего - страны Балтии.
Военные туристы
В 2025 году граждане РФ получили более 620 тысяч шенгенских виз - на 10% больше, чем годом ранее. Количество заявок на получение шенгенских виз от россиян также выросло по сравнению с 2024 годом - на 8,42%, до 674 тысяч. Россия вошла в число лидеров по числу полученных шенгенских виз после Китая, Индии и Турции. Гражданам Китая в 2025 году выдали около 2 млн виз, гражданам Индии и Турции - примерно по 1,2 млн.
Большинство виз, выданных россиянам, были туристическими. Их число составило 478 тысяч - 77% от общего количества. Далее следуют визы для посещения родственников и друзей (70,5 тысяч), а также деловые визы (35 тысяч).
Число туристических и семейных виз выросло примерно на 8%, тогда как количество деловых виз сократилось на 2,5%. Также заметно выросло число виз для спортивных поездок - с 2162 до 5182, виз для официальных поездок, а также виз по категории "другое" - с 19 664 до 32 626. Одновременно продолжило снижаться количество транзитных виз и виз для медицинских целей.
Франция - лидер по выдаче виз россиянам
В 2025 году число выданных россиянам шенгенских виз стало самым высоким как минимум с 2021 года. После снижения в 2023 году на фоне войны России против Украины и ужесточения визовой политики ЕС в 2024 и 2025 годах показатель вновь начал расти.
Почти три четверти всех заявлений на шенгенские визы от россиян пришлись на Францию, Италию и Испанию. Эти же страны выдали 68% всех виз гражданам РФ.
Причем если Италия снизила число выдаваемых россиянам виз (на 5,8%), а у Испании этот показатель почти не изменился по сравнению с 2024 годом, то во Франции картина совсем иная. Именно эта страна обеспечила основной рост числа виз, выданных российским гражданам в ЕС: в 2025 году Франция выдала им 173 тысячи виз, что почти на 30% больше, чем годом ранее.
Наиболее низкие показатели выдачи виз россиянам в 2025 году были у Дании, Чехии, Исландии и Швеции, а также у стран Балтии и Польши.
